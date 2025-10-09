Atrápame si puedes Concurso ¡"Atrápame si puedes" cumple 3000 programas! EITB Media Publicado: 09/10/2025 16:10 (UTC+2) Última actualización: 09/10/2025 16:19 (UTC+2) El popular concurso, que presenta Patxi Alonso todos los mediodías, emitirá este viernes, 10 de octubre, su programa 3000. 0:22 Whatsapp

El popular concurso "Atrápame si puedes", que presenta Patxi Alonso todos los mediodías, emitirá este viernes, 10 de octubre, su programa 3000. De esta manera, "Atrápame si puedes" sigue batiendo récords en el segundo canal de Euskal Telebista, siendo el concurso más longevo de su historia y celebrando además el éxito de la marca, que le ha llevado a tener versiones en doce televisiones autonómicas.

Para celebrar este cumpleaños, el programa reunirá a cinco de sus concursantes más icónicos para repasar con ellos doce temporadas en las que el concurso ha podido acompañar a la audiencia de ETB de forma ininterrumpida, recordando incluso aquellos tiempos de la pandemia en los que el programa vivió uno de sus momentos más difíciles pero también más gratificantes.

Han sido 3000 programas por los que han pasado miles de concursantes, en los que se han hecho más de 300.0000 preguntas y que ha repartido 2.970.000 euros en premios. Para el recuerdo quedan los grandes y emocionantes botes que se han ganado, los programas especiales de Navidad, con las caras más importantes y divertidas de nuestro país, y por supuesto la gran comunidad que se ha creado en torno al concurso y que ha hecho de los 'atrapamers' una gran familia.

Queremos homenajear a todos los que lo han hecho posible: El gran equipo del programa, los magníficos concursantes y, sobre todo, su fiel y querida audiencia. Eskerrik asko!