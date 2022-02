Álex Orbe, ganador de "Atrápame Si Puedes": "Me convencí de que ya no había manera de llevarme el bote"

17/02/2022 15:01

Atrápame si puedes

Ganador

EITB Media

Alex Orbe se ha alzado con el bote de 160 000 euros de "Atrápame Si Puedes" este mediodía. Se presentó al concurso animado por su hija, después de haber acertado las cinco preguntas finales desde su sofá. Solo le han hecho falta cuatro programas para reclamar el premio.

160 000 euros son los que se ha llevado Álex Orbe, un diseñador de Algorta (Bizkaia), este mediodía en el concurso "Atrápame Si Puedes" de ETB2. Hizo su estreno este lunes, y solo ha necesitado cuatro programas para acertar las cinco preguntas de la ronda final. La lana de cachemira le ha otorgado el bote del programa. Tres segundos antes de que se le acabara el tiempo, ha dado su respuesta final, el animal del que procede tal tejido: la cabra.

¿Qué se siente al ganar el bote de "Atrápame Si Puedes"?

No te lo crees. Esa noche no dormí de los nervios y repasando todo lo que había pasado. Pensaba que todo era algo que me había imaginado, que no pasó de verdad.

¿Cuándo te lo empiezas a creer?

Poco a poco, al principio sí que cuesta. Que te toque la lotería será algo parecido, que hasta que no lo ves no te lo crees. Solo lo sabe mi mujer; no quería que le diese un infarto al ver el programa. Al resto de la familia se lo he ocultado, no les dije que concursé.

Llevabas pocos programas concursando.

Nada, nada. Ha sido todo rapidísimo. Hice el casting un miércoles y el lunes siguiente estaba en el programa.

¿Qué te llevas de esos cuatro días de concurso?

Toda la experiencia parece que ha sido enriquecedora. Me gustó la profesionalidad del equipo, el buen rollo entre los concursantes que estábamos… Estuve en tensión, porque es una situación estresante, pero muy a gusto. Está bien salir de la zona de confort. En las presentaciones del casting digo que mi lema es "todo lo que parezca absurdo hay que hacerlo inmediatamente". Parece una broma, pero lo digo de verdad. Esta vez ha salido muy bien; otras veces, no tanto. He tenido muchísima suerte.

En tu segundo programa, el martes, estuviste a nada de ganar.

Mi cerebro conspiró contra mí. Rodeé el estado de Georgia, dije casi todos los estados que lo rodean. En la calle todos me decían que estuvieron gritando "Georgia" a la tele.

¿Pensabas que podrías llevarte el bote?

Había notado que en las últimas semanas era más factible poder llevarse el bote, porque en casa había sacado las cinco respuestas varias veces. Hacía unos meses era casi imposible, pero últimamente desde el programa bajaron un poco la dificultad. Me sorprendió estar tan cerca y la verdad es que pensé que tuve una oportunidad y la dejé escapar. El martes me convencí de que ya no había manera de llevarme el bote.

Y a los dos días, 160 000 euros. ¿Te lo esperabas?

Para nada, para nada. Cuando empecé el programa del jueves daba por sentado que no llegaba a las escaleras. Es complicado, hay varias secciones que ni siquiera dependen del conocimiento. El programa también tiene su parte de azar.

Fue tu hija la que insistió en que te presentases a "Atrápame Si Puedes". Va a tener razón al final.

Yo he cumplido mi promesa. Es verdad que ella tiene la culpa de que me haya presentado. Pero queda claro que tengo que hacerle mucho caso en el futuro.

¿Algún recuerdo que tengas grabado?

Cuando estaba a punto de sacarme el bote, todo el equipo del programa y el resto de los concursantes estaban allí abajo. Se nos ve a Patxi Alonso y a mí, pero toda esa gente estaba mirándome y remando a favor de sacarme el bote. Cuando dije la palabra definitiva, fue una alegría tanto para mí como para ellos. Si no es así, desde luego fingen muy bien. Un puntazo ver todo ese apoyo. Llegas al plató y no conoces a nadie, así que se crea una pequeña familia durante esos programas.