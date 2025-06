Atrápame si puedes Final trepidante Oihane, una veterinaria de Santurtzi, gana los 125 000 euros del bote de "Atrápame Si Puedes" EITB MEDIA Publicado: 16/06/2025 14:58 (UTC+2) Última actualización: 16/06/2025 14:58 (UTC+2) La veterinaria solo ha necesitado dos rondas para acertar las respuestas de las cinco preguntas habituales del Minuto Final, tras lo cual se ha desatado la locura en el plató del programa presentado por Patxi Alonso. 6:33 Whatsapp

Desde hace semanas se venía anunciando que el bote estaba caliente y, finalmente, ha caído. Oihane, una santurtziarra de 37 años, veterinaria de profesión, ha conseguido los ansiados 125 000 euros acumulados, en un minuto lleno de emoción. Solo dos rondas ha necesitado para completar las cinco respuestas que la separaban del ansiado premio y desatar la locura en el plató de "Atrápame si puedes".

La pregunta clave consistía en desvelar en qué ciudad del Estado se creó la primera universidad. "Soy una apasionada de la historia y recordaba que esa ciudad estaba por Castilla y León gracias a un canal de Youtube al que sigo y donde, casualidad, se comentó", desvelaba Oihane. Tras decir Valladolid, en una primera ronda, en la segunda vuelta no ha tenido dudas y ha dicho Palencia, que era la respuesta correcta. "Cuando Patxi me ha felicitado, no me lo creía, porque además hoy venía sin dormir" ha confesado Oihane, que es amatxu de un niño de muy corta edad. "Habrá que dormir menos", ha bromeado conteniendo la emoción.

Superada la sorpresa inicial, Oihane asegura que parte del premio lo empleará en un viaje este verano, con toda la familia, y sin escatimar en gastos, que "125 000 euros dan para mucho".

El bote se ha ido para Santurtzi pero "Atrápame si puedes" continuará dando color y alegría a los mediodías de ETB2, con otro bote inicial de 20 000 euros que, como bien sabéis, irá engordando cada día. Presentado por Patxi Alonso, el concurso se emite todos los mediodías, a las 14:00 horas, en ETB2, eitb.eus y EITB Nahieran.