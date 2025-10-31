Esto no es normal Bote César se lleva 212 700 euros, el segundo bote más grande de la historia de "Esto No Es Normal" Publicado: 31/10/2025 17:25 (UTC+1) Última actualización: 31/10/2025 17:25 (UTC+1) El navarro, de 23 años de edad, ha luchado por llevarse el bote en nada menos que 74 programas, tras contestar a ocho preguntas y a otra formulada por Iñaki. 6:29 Whatsapp

"Esto no es normal" ha entregado este viernes el segundo bote más grande de su historia. El ganador es César Cereceda, un joven de 23 años natural de Cizur Menor, licenciado en Grado de Infantil y Primaria. Actualmente estudia CAFyD (Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) en Gasteiz.

El navarro ha luchado por el bote durante 74 programas. Finalmente, ha conseguido llevarse 212 700 euros a casa en la última ronda tras responder a ocho preguntas y a otra formulada por su compañero de cuadrilla Iñaki.

Es el concursante que más tiempo ha competido por el premio. Llegó durante la semana en que "Esto no es normal" celebraba sus 1000 programas, que comenzó el 5 de mayo. El premio es el segundo más alto de la historia del programa y el tercero que se entrega en las seis temporadas que lleva en emisión en Euskal Telebista.

César asegura que el bote lo utilizará para emprender. Zorionak!