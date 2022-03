"Esto No Es Normal" reparte el primer bote de su historia muy pronto

02/03/2022 13:03

Esto no es normal

Bote

EITB Media

Nerea Alias e Igor Siguero repartirán un suculento bote de 156.200 euros en los próximos días.

El bote de "Esto No Es Normal" lleva semanas calentito y al frente del concurso, Nerea Alias e Igor Siguero, repartirán un suculento bote de 156 200 euros dentro de muy pocos días. Se trata del primer bote de la historia del programa.

"Esto No Es Normal" no es un concurso de preguntas y respuestas al uso, sino que los concursantes tienen que adivinar qué cosas son normales y cuáles no. En plató además, ocho personas de diferentes edades, sexos y procedencia también participan en el programa. ¿Cuál de estas ocho personas hizo la vuelta al mundo por amor? ¿Quién de la cuadrilla es cantante de ópera? Un "juego de las apariencias" o "quién es quién" que hace que los concursantes duden y discutan entre ellos para identificarlos.

"Esto No Es Normal" es un concurso que lleva dos temporadas en antena, y que ha conseguido un amplio respaldo de la audiencia en su franja horaria. Con una media del 9,9 % y 117 000 telespectadores y telespectadores el concurso presentado por Nerea Alias e Igor Siguero se emite, de lunes a viernes, a las 16:30 horas, en ETB2 y eitb.eus.