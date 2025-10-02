Navarra Hoy A las 20:10 horas Arranca en ETB2 la quinta temporada de "Navarra Hoy", este vienes Publicado: 02/10/2025 14:05 (UTC+2) Última actualización: 02/10/2025 14:05 (UTC+2) Conducido por el periodista navarro Amaiur Elizari, el programa recorrerá toda la comunidad en busca de los temas de actualidad, las historias más curiosas y los rincones más espectaculares. Todos los viernes, a las 20:10 horas, lo que pasa en Navarra se queda en "Navarra Hoy". Igor Martínez, Joana Lizarraga, Amaiur Elizari y Miren Yoldi Whatsapp

Este 3 de octubre, ETB2 estrena nueva temporada de "Navarra Hoy", el programa en desconexión para la Comunidad Foral. Como en años anteriores, estarán pendientes de la actualidad, descubrirán todo lo que ofrece la huerta, visitarán las cocinas más selectas (y otras más desconocidas), además de los establecimientos más emblemáticos y a las personas emprendedoras que se abren camino tanto en el medio rural como en el urbano. No faltarán esos rincones únicos en la escapada semanal.

Amaiur Elizari se pondrá en la piel de diferentes personas, para conocer de primera mano cómo es su forma de vida o su profesión. Entrevistará también a personajes que destacaron en su momento, con los que volverán a estar para saber cómo les va. Como novedad, estrenarán nueva sección para descubrir cómo se vive lugares peculiares; y pondrán especial atención a la alimentación y los hábitos saludables.

En el primer programa de la temporada visitarán Carcastillo para ver cómo está la zona tras el incendio del verano. Además de conocer a un pastor de ovejas bomberas, irán a vendimiar y entrevistarán a las responsables del documental Emakumeak que recupera la historia de aquellas mujeres que subían al fuerte de San Cristóbal a dar apoyo a los presos en plena guerra civil. A pocos días de que den comienzo sus fiestas patronales, también se escaparán hasta Lekunberri.

Todos los viernes, a las 20:10 horas, en ETB2 y eitb.eus:



Lo que pasa en Navarra se queda en "Navarra Hoy"