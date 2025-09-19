EITB TALDEA
EITB Gala Belodromoan egingo da aurten, 'Gipuzkoa Hegan' musika eta ikus-entzunezko esperientzia bereziarekin
Igandean estreinatuko du EITBk, pantaila erraldoian, "Euskal Herria Hegan" saioaren lehen atal hau. Fernando Velázquezen zuzendaritzapean, Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren eta Goikobalu abesbatzaren zuzeneko musika izango da ekitaldian, baita Olatz Salvadorren emanaldi berezia ere.
Gipuzkoa Hegan
Airez egindako bidaia berezia dugu Gipuzkoa Hegan, udazken honetan ETB1en estreinatuko den "Euskal Herria Hegan" saio dokumentalaren lehen atala. Historia, edertasuna eta berezko nortasuna arnasten dituen lurraldearen sekretuak azaleratuko ditu lanak eta, airetik grabatuta, Gipuzkoako kostaldearen paisaia ikusgarrienak zeharkatuko ditu, isilpean gordetako historiak ezagutarazi, altxorrak bistaratu eta kondairak berreskuratzeko.
Belodromoko pantaila erraldoian estreinatuko da igande honetan, irailak 21, 18:00etan, Donostia Zinemaldiko 73. edizioko EITB Galan. Parekorik gabeko ikus-entzunezko esperientzia izango da: Fernando Velázquezek konposatutako soinu banda zuzenean entzungo da Nafarroako Orkestra Sinfonikoak interpretatuta. Halaber, Arrasateko Goikobalu abesbatzaren eta Olatz Salvadorren zuzeneko emanaldiak izango dira bertan, guztiak Velázquezen beraren gidaritzapean. Musika funtsezko elementu dugu bederatzi atalez osatutako dokumental-sail honetan, eta atal bakoitzean bi euskal kantari ospetsuren doinuez gozatu ahal izango dugu. Miren Gaztañaga antzezleak jarri dio ahotsa kontakizunari eta aktoreak berak aurkeztuko du belodromoko emanaldia, Unai Iparragirre ETBko zuzendariarekin batera. Gonbidapenak agortuta daude.
Igandeko hau ez da EITBren hitzordu bakarra aurten belodromoan. Izan ere, lehen aldiz, "Go!azen" telesailaren bi emanaldi egongo dira bertan: irailaren 24an eta 26an. Hamabigarren denboraldiko lehen atala aurkeztuko dute eta, iaz bezala, emanaldiaren aurretik dantzan ikusiko ditugu protagonistak.
Euskal Zinema, Garena
EITB Zinemaldiaren babesle ofizial dugu beste behin eta, jaialdiari babesa eskaintzea ez ezik, euskal zinema sustatu eta indartzea du helburu. Edizio honetan presentzia historikoa izango du euskal zinemak eta, testuinguru horretan, Euskal Zinemaren Gala Handia ezinbesteko hitzordua izango da aurten ere: irailaren 23an egingo da, Victoria Eugenia Antzokian. Gainera, Telebistak eta plataformak gure zinemaren eragile gisa izenburupean, jardunaldi profesionala egingo du EITBk euskal ikus-entzunezko sektorearekin irailaren 22an.