La Gala EITB por primera vez en el Velódromo con 'Gipuzkoa Hegan', una experiencia audiovisual y musical única

EITB Publicado: 19/09/2025 12:53 (UTC+2) Última actualización: 19/09/2025 12:53 (UTC+2) Este domingo EITB estrenará, con el aforo completo desde hace semanas, la primera entrega de la serie documental "Euskal Herria Hegan". Bajo la dirección de Fernando Velázquez, el acto contará con la música en vivo de la Orquesta Sinfónica de Navarra y el coro Goikobalu, además de Olatz Salvador.

Euskaraz irakurri: EITB Gala Belodromoan egingo da aurten, 'Gipuzkoa Hegan' musika eta ikus-entzunezko esperientzia bereziarekin

"Gipuzkoa Hegan" es el primer capítulo de "Euskal Herria Hegan", un espectacular viaje aéreo que nos revela los secretos de una tierra que respira historia, belleza y personalidad y que estrenará Euskal Telebista este otoño. Rodada desde el aire, esta primera entrega recorre los paisajes naturales más espectaculares de la costa guipuzcoana, revelando secretos históricos, maravillas geológicas y leyendas olvidadas.

El preestreno será este domingo, 21 de septiembre, a las 18:00 horas, en la pantalla gigante del Velódromo, dentro de la Gala EITB de esta 73 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, con una experiencia audiovisual extraordinaria: la música original de Fernando Velázquez será interpretada en directo por la Orquesta Sinfónica de Navarra, bajo su batuta, junto al coro Goikobalu de Arrasate y con la actuación en directo de Olatz Salvador. Y es que, artistas y grupos referentes de la música vasca son protagonistas en cada uno de los capítulos de esta espectacular serie de nueve capítulos a la que ha puesto voz la actriz Miren Gaztañaga. La propia Gaztañaga será la encargada de presentar el espectáculo de este domingo junto al director de ETB, Unai Iparragirre. Las invitaciones están agotadas.

La de este domingo no es la única cita de EITB en el Velódromo: por primera vez, habrá una doble sesión de "Go!azen": el miércoles 24 y el viernes 26. Se presentará el primer capítulo de la decimosegunda temporada de la serie y, al igual que el año pasado, la proyección irá precedida de una actuación en vivo de sus protagonistas.

Euskal Zinema, Garena

Un año más, EITB es patrocinador oficial del Zinemaldia, con el objetivo de apoyar el festival y potenciar el cine vasco. Este año, además, la presencia de producciones vascas será histórica y, en este contexto, la Gran Gala del Cine Vasco volverá a ser una cita ineludible: el 23 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia. Asimismo, bajo el título Televisiones y plataformas como agentes de nuestro cine, el 22 septiembre tendrá lugar la jornada profesional con el sector audiovisual vasco.