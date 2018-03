Juventus-Real Madrid, FC Barcelona-Roma y Sevilla-Bayern, cuartos de final

Juventus-Real Madrid, FC Barcelona-Roma, Sevilla-Bayern de Múnich y Liverpool-Manchester City son los emparejamientos de los cuartos de final de la Liga de Campeones, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

El Real Madrid y la Juventus reeditarán la final de la pasada edición de la 'Champions' en Cardiff. Los partidos de ida se disputarán los próximos 3 y 4 de abril y los de vuelta, el 10 y 11 de abril.

