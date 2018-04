Varios muertos en un atropello masivo en la ciudad de Münster

Varias personas han muerto este sábado, según han confirmado fuentes oficiales a la agencia DPA, en un atropello masivo registrado en la ciudad alemana de Münster (oeste del país).



Fuentes policiales han estimado al menos tres víctimas mortales y 30 heridos al diario 'Rheinische Post', pero no hay todavía una cifra concreta oficial.



Fuentes policiales citadas por el diario alemán 'Der Spiegel' han afirmado que sospechan que se trata de un atentado terrorista realizado con una furgoneta. La policía alemana ha confirmado que el responsable del atropello se ha suicidado de un disparo.

Bomberos, ambulancias y la Policía se encuentran ahora mismo en el centro de la ciudad evaluando la situación. La zona está acordonada.

"Hay muertos y heridos. Por favor eviten el lugar", ha señalado la Policía a través de su cuenta de Twitter, donde ha pedido a los vecinos y visitantes que no se acercaran al centro de la ciudad.

MORE: Driver of van that rammed into people in Germany's #Münster committed suicide – reports https://t.co/yopAd5ICfX pic.twitter.com/1L0TdLcrRP