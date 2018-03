Política

Cataluña

Miles de personas se manifiestan en Barcelona en favor de la república catalana

Agencias | Redacción

11/03/2018

Miles de personas se manifiestaron ayer, domingo, por la tarde por el centro de Barcelona en favor de la república catalana, en una movilización convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

El objeto de la manifestación era presionar a los partidos independentistas para que alcancen un pacto que permita constituir un gobierno catalán que avance hacia la independencia.

"República, ara" (República, ahora) fue el lema de esta marcha, que ha recorrido el Paseo Colón de Barcelona, desde las Drassanes hasta el parque de la Ciutadella.

En la cabecera de la manifestación se situaron los dirigentes de la ANC y Òmnium, Agustí Alcoberro y Marcel Mauri, así como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el eurodiputado de ERC Jordi Solé .

También participaron en la movilización, aunque no en la cabecera, los exconsellers Neus Munté, Jordi Turull y Josep Rull, el dirigente del PDeCAT Albert Batet, el diputado de la CUP Carles Riera y el diputado por las listas de ERC Ernest Maragall.

La marcha se ha producido en un contexto político marcado por el bloqueo de la investidura del presidente de la Generalitat.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, decidió el viernes aplazar el pleno de investidura previsto para mañana a la espera de que se resuelvan las medidas cautelares que Jordi Sànchez pedirá el mismo lunes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.

Asimismo, después de recibir la última propuesta de acuerdo de JxCat y ERC para lograr su apoyo a la investidura de Jordi Sànchez, la CUP, cuyos votos son necesarios, mantiene su abstención ante una hipotética investidura.

La ANC afea a JxCat, ERC y la CUP su falta de acuerdo

La Asamblea Nacional Catalana criticó este domingo que JxCat, ERC y la CUP aún no hayan llegado a un pacto de Govern para empezar la legislatura e impulsar la República y les ha exigido explicaciones por ello: "¿Qué coño está pasando? ¿Qué no se no está diciendo?".

Lo dijo el miembro del Secretariado Nacional de la ANC, Jordi Pairó, en los discursos de la manifestación y ha expresado "sorpresa e indignación" porque aún no se haya hecho.