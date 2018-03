Sociedad

Los pensionistas se reunirán la próxima semana para establecer una hoja de ruta

18/03/2018

Tras el éxito de las movilizaciones de ayer, que superaron con creces todas la expectativas, las plataformas de pensionistas ven necesario establecer unas directrices para 'canalizar toda esa fuerza'

Las plataformas de pensionistas se han mostrado "muy satisfechas" con el éxito alcanzado en las históricas movilizaciones de ayer. Consideran que ha sido "histórico el apoyo recibido" y que ante esa marea el Gobierno de Mariano Rajoy deberá responder "sí o sí".

A pesar de que esperaban una respuesta masiva, la "implicación de toda la sociedad vasca" ha superado todas sus expectativas. Ahora, aseguran, sienten la "responsabilidad de canalizar toda esa fuerza", y han convocado para el próximo viernes una reunión de la coordinadora que agrupa diferentes plataformas de pensionistas de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba en Bilbao. Analizarán la respuesta "masiva" de este sábado y decidirán los nuevos pasos a dar en el futuro.

En declaraciones a Radio Euskadi, una de las portavoces de este movimiento Andrea Uña ha manifestado que las luchas se consiguen "movilizando a las personas" porque la lucha "no se hace en los despachos ni cediendo"."El Estado de Bienestar se consiguió con lucha y ahora mismo no vamos permitir que nos lo quiten y no nos van a callar. Esta batalla la vamos a ganar los jubilados", ha añadido.

Movilizaciones en Hego Euskal Herria

Las plataformas han destacado que su "único objetivo es conseguir pensiones dignas" y el "mantenimiento del sistema público", sin querer liderar ningún movimiento político. En ese sentido, seguirán trabajando "uniendo esfuerzos y atrayendo también al resto de la sociedad". Opinan que su lucha puede conseguir un cambio en las políticas.



Las movilizaciones continúan

Los pensionistas vascos volverán a manifestarse este lunes para reclamar unas pensiones públicas "dignas". Precisamente, los convocantes han expresado su intención de continuar con las movilizaciones, y mañana mismo volverán a salir a la calle a las 12:00 horas frente a los ayuntamientos de pueblos y ciudades.

La marcha de Bilbao fue la más multitudinaria de todo el Estado con más de 115.000 participantes.

El fenómeno vasco

El sociologo Xabier Aierdi ha analizado la fuerza que ha tomado la lucha de los pensionistas vascos en en el programa Amarauna de Euskadi Irratia. Según Aierdi, el movimiento por las pensiones dignas "han iniciado un ciclo de protestas muy a tener en cuenta". Ha explicado que mucha gente que se ha jubilado ahora tiene experiencia en los movimientos sociales y ha realizado una predicción: "Aquí hay una clase media que ha ocupado buenos puestos que ha empezado a movilizarse y que le dará otro componente sociopolítico a la lucha. La fuerza de este movimiento marcará en cierta medida la futura agenda política".

Preguntado por qué este movimiento ha cogido tanta fuerza en Euskal Herria, Aierdi ha argumentado que aquí hay "una cultura política y una lógica de reivindicación firme. Hay una costumbre de salir a la calle. Hay capital humano dipuesto a mojarse en esta lucha, que nos afecta a todos".