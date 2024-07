Jonathan Castroviejo prolonga contrato con Ineos hasta 2025

Euskaraz irakurri: Jonathan Castroviejok Ineos taldean jarraituko du 2025era arte

El getxoztarra Jonathan Castroviejo, 6 veces campeón nacional contrarreloj, ha prolongado su contrato con el Ineos Grenadiers hasta 2025, según confirmó el equipo durante la primera jornada de descanso del Tour de Francia.

De esta forma, el ciclista vasco cumplirá 8 temporadas con el equipo británico, donde ha desempeñando un papel clave en múltiples éxitos del equipo. Un experto contarrrelojista que también es solvente en la montaña, facetas demostradas desde su llegada a la formación en 2018. "Estoy muy feliz de haber renovado con el equipo. Ha sido algo en lo que hemos estado trabajando este año y está bien tener todo ordenado y con claridad para la próxima temporada. Quería quedarme en el equipo y me hace feliz saber que estaré aquí un año más", comentó el ciclista vasco.

"Cada año el nivel de las carreras aumenta, lo que significa que siempre necesitas mejorar y es bueno poder hacerlo aquí. Este equipo está lleno de jóvenes talentos y ciclistas que tienen un futuro brillante en el ciclismo, y es gratificante estar aquí ayudándolos y asesorándolos en lo que pueda", señaló.

Castro ¿

New contract ¿¿¿¿



We're thrilled to announce that @jcastroviejo has signed a contract extension to continue into an eighth season with the INEOS Grenadiers ¿ pic.twitter.com/biezsyhY6B