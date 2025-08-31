Athletic Club EA Sports Liga El Athletic sella un pleno de victorias y se sitúa colider a costa del Betis (1-2) Agencias | EITB Publicado: 31/08/2025 22:15 (UTC+2) Última actualización: 31/08/2025 22:53 (UTC+2) El conjunto rojiblanco se impuso 1-2 al Betis en un partido muy igualado, que se jugó a un ritmo trepidante y terminó con bronca. El árbitro expulsó en la prolongación a Ernesto Valverde y al portero suplente Padilla. Aitor Paredes celebra el gol del Athletic. EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Hirutik hiru garaipen eta kolidertza Athleticentzat

El Athletic Club de Bilbao ganó 1-2 a un buen Betis en el Estadio La Cartuja y se sitúa colíder de LaLiga EA Sports con un pleno de tres triunfos en las tres primeras jornadas gracias a su mayor acierto en la segunda mitad de un partido muy igualado y en el que los goles de Marc Bartra, en propia puerta, y de Aitor Paredes condenaron al equipo andaluz.

Tras llegar con empate a cero al descanso, después de un primer tiempo con mucho ritmo, equilibrado y con ocasiones claras en ambas áreas, en el segundo el Athletic se adelantó en el minuto 60 con un tanto en propia meta de Marc Bartra, lo que acusó mucho el Betis, que encajó el 0-2 en el 85, obra de Aitor Paredes, y sólo pudo recortar el marcador en el tiempo añadido por medio del congoleño Cédric Bakambu.

La primera mitad se desarrolló a un ritmo trepidante y ambos conjuntos contaron con varias ocasiones para adelantarse en el marcador. La más clara del Athletic la tuvo Iñaki Williams, pero falló un mano a mano ante Vallés, y, en el rechace, Sancet envió el balón fuera rozando el palo.

La respuesta del Betis llegó a través de Pablo García, pero su latigazo desde fuera del área golpeó en el larguero después de que el balón rebotara en Areso.

Así, los dos equipos se fueron al descanso tras ofrecer un buen espectáculo y dejando todo por decidir para la segunda mitad.

En la reanudación, el Betis salió muy fuerte e hilvanó tres ocasiones en los seis primeros minutos.

Sin embargo, el Athletic tuvo un golpe de fortuna a los 60 minutos y se colocó con 0-1 en el marcador, tras un buen centro desde la izquierda de Yuri Berchiche al interior del área que, en su intento despeje, desvió Bartra hacia su propia portería.

Este mazazo afectó bastante al equipo sevillano, que perdió gas y ya no fue el mismo. Pellegrini buscó que los suyos reaccionaran haciendo debutar al centrocampista colombiano Nelson Deossa, que relevó a Pablo García a falta de 18 minutos más el añadido para el final, junto con la entrada del delantero congoleño Bakambu por Riquelme.

Pero el cuadro de Valverde tiró de oficio y mantuvo su ventaja sin pasar apuros ante un Betis que bajó mucho su nivel echó en falta más piezas en su banquillo para dar más fuerza al equipo en pos de la igualada.

Además, sentenció el choque con el 0-2 a los 85 minutos con un centro del recién incorporado Robert Navarro que remachó de cabeza Paredes, entrando desde atrás.

Bakambu, que entró desde el banquillo en la segunda mitad, maquilló el resultado con el 1-2 en el tiempo añadido.

El tramo final se desarrolló con mucha tensión y el partido terminó con bronca. El árbitro expulsó al portero suplente del Athletic, Padilla, por supuestamente lanzar el balón para perder tiempo, y al técnico Ernesto Valverde por protestar.

FICHA TÉCNICA

1 - Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz (Bellerín, m. 88), Bartra, Natan, Junior Firpo; Altimira, Fornals; Pablo García (Deossa, m. 72), Lo Celso (Chimy Ávila, m. 88), Riquelme (Bakambu, m. 72); Cucho Hernández.

2 - Athletic: Unai Simón; Areso (Gorosabel, m. 75), Vivian, Paredes, Yuri; Prados (Vesga, m. 62), Jauregizar; Iñaki Williams (Maroan, m. 75), Sancet (Unai Gómez, m. 85), Nico Williams (Robert Navarro, m. 85); Álex Berenguer.

Goles: 0-1, m. 60: Bartra, en propia puerta. 0-2, m. 85: Paredes. 1-2, m. 97: Bakambu.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera. Expulsó con roja directa al portero suplente del Athletic Padilla (m. 99), por lanzar un balón al campo estando en el banquillo, y a su técnico, Ernesto Valverde (m. 99), por protestar. Además, amonestó al local Junior Firpo (m. 101) y a los visitantes Prados (m. 46+), Vivian (m. 72), Maroan (m. 98) y Berenguer (m. 101).