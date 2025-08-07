GRUPO EITB Fiestas Amplio seguimiento a la Semana Grande de Donostia en EITB EITB Media Publicado: 07/08/2025 10:04 (UTC+2) Última actualización: 07/08/2025 10:50 (UTC+2) Se emitirán en directo el cañonazo que marcará el comienzo de las fiestas y los fuegos artificiales cada noche, de la mano de Ilaski Serrano y Klaudio Landa. Además, el programa "Quédate" se emitirá desde la calle los días 12, 13 y 14. 0:20 Whatsapp

Euskaraz irakurri: Donostiako Aste Nagusiari jarraipen berezia, EITBn

EITB realizará un amplio seguimiento de la Semana Grande de Donostia del 9 al 16 de agosto. Los principales eventos se podrán seguir en directo en televisión, radio e Internet. Asimismo, los informativos y programas de entretenimiento se harán eco del ambiente festivo de la capital guipuzcoana todos los días.

El comienzo de las fiestas de Donostia podrá seguirse en directo en ETB2 y eitb.eus a partir de las 18:00 de la tarde desde la terraza del Ayuntamiento de Donostia. Klaudio Landa y Leire Torre presentarán el programa, y los reporteros Egoitz Txurruka y Leyre Barriocanal realizarán varias entrevistas a invitados y protagonistas del acto.

Cada noche, ETB1 y eitb.eus ofrecerán en directo las exhibiciones del 60. Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de Donostia a partir de las 22:15 horas. Ilaski Serrano y Klaudio Landa presentarán el programa especial que contará con invitados especiales.

Además, el programa de las tardes de ETB2 "Quédate" que presenta Leire Torre se emitirá desde el centro de Donostia los días 12, 13 y 14 de agosto para seguir de cerca toda la actualidad de las fiestas.

Por otro lado, el día 16 podremos disfrutar de la 48ª edición del Alarde de Txistularis celebrado en la Plaza de la Constitución y que como cada año contará con la participación de la banda municipal de Donostia y agrupaciones de toda Euskal Herria, bajo la batuta de Aitor Arozena. Entre los invitados estarán la bertsolari Oihana Iguaran y el grupo de bailes Oinkari.