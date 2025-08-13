GRUPO EITB Fiestas Amplio seguimiento a la Aste Nagusia de Bilbao, en EITB EITB Media Publicado: 13/08/2025 11:00 (UTC+2) Última actualización: 13/08/2025 11:00 (UTC+2) Además de la emisión en directo de la recepción a Marijaia y los fuegos artificiales cada noche, el programa "Quédate" se realizará en directo desde el centro de la ciudad y MAKUSI estará presente en el Txikigune de las fiestas. Por último, Gaztea patrocinará el concierto de Gatibu del 21. Imagen de la recepción a Marijaia de 2024 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Bilboko Aste Nagusiari jarraipen berezia, EITBn

EITB realizará un amplio seguimiento de la Aste Nagusia de Bilbao del 16 al 24 de agosto. Los principales eventos se podrán seguir en directo en televisión, radio e Internet. Asimismo, los informativos y programas de entretenimiento se harán eco del ambiente festivo de la capital vizcaína todos los días.

Para empezar, el sábado, 16 de agosto, se emitirá en directo en ETB2 y eitb.eus el recibimiento a Marijaia, a partir de las 17:55 horas. El relato correrá a cargo de Klaudio Landa y Eider Hurtado; y Egoitz Txurruka y Soraya Vegas entrevistarán a los congregados en el interior y exterior del Arriaga.

Por otro lado, desde el domingo y durante toda la semana se emitirán en directo los fuegos artificiales de Bilbao en un programa especial que será presentado por Ilaski Serrano y Klaudio Landa, y que contará con numerosos invitados e invitadas. Por su parte, el programa "Quédate" de ETB2 que presenta Leire Torre se emitirá en directo desde el centro de la ciudad durante toda la semana para seguir de cerca la Aste Nagusia de Bilbao.

Este año, Gaztea Gaua nos brindará la oportunidad de disfrutar del concierto de Gatibu el 21 de agosto en el parque Europa, y EITB grabará la 65ª edición del Alarde de Txistularis para emitirlo en septiembre.

Por último, MAKUSI volverá a estar presente en el Txikigune de la Aste Nagusia de Bilbao, donde habrá actividades y juegos para los más pequeños y se podrá recibir información sobre las ventajas que ofrece el club y hacerse socios.