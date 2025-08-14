GRUPO EITB Fiestas Toda la emoción de los encierros de Falces, en directo, en EITB, del 17 al 24 de agosto EITB Media Publicado: 14/08/2025 12:22 (UTC+2) Última actualización: 14/08/2025 12:22 (UTC+2) Amaiur Elizari presentará el programa especial entre las 08:30 y la 09:45 horas, donde contarán con la presencia de invitados y los reportajes de Anabel Arraiza e Iñaki Ainciburu. 0:27 Whatsapp

Euskaraz irakurri: Faltzesko entzierroen emozio guztia zuzenean, EITBn, abuztuaren 17tik 24ra

Tras el éxito del año pasado, EITB volverá a emitir en directo los populares encierros de la localidad navarra de Falces, del 17 al 24 de agosto. El presentador navarro Amaiur Elizari conducirá el programa especial en ETB2 y eitb.eus entre las 08:30 y las 09:45 horas, que incluirá la retransmisión de los emocionantes encierros, el análisis de otros corredores y reportajes sobre el ambiente que se viva desde primera hora de la mañana en los alrededores, de la mano de Anabel Arraiza e Iñaki Ainciburu.

Cada año cientos de personas asisten a los encierros del Pilón en las fiestas de Falces, que consisten en una singular carrera de 800 metros que se desarrolla en un estrecho y abrupto recorrido cuesta abajo. A un lado se sitúa el muro del monte y al otro el barranco.