Toda la emoción de los encierros de Falces, en directo, en EITB, del 17 al 24 de agosto
Amaiur Elizari presentará el programa especial entre las 08:30 y la 09:45 horas, donde contarán con la presencia de invitados y los reportajes de Anabel Arraiza e Iñaki Ainciburu.
Tras el éxito del año pasado, EITB volverá a emitir en directo los populares encierros de la localidad navarra de Falces, del 17 al 24 de agosto. El presentador navarro Amaiur Elizari conducirá el programa especial en ETB2 y eitb.eus entre las 08:30 y las 09:45 horas, que incluirá la retransmisión de los emocionantes encierros, el análisis de otros corredores y reportajes sobre el ambiente que se viva desde primera hora de la mañana en los alrededores, de la mano de Anabel Arraiza e Iñaki Ainciburu.
Cada año cientos de personas asisten a los encierros del Pilón en las fiestas de Falces, que consisten en una singular carrera de 800 metros que se desarrolla en un estrecho y abrupto recorrido cuesta abajo. A un lado se sitúa el muro del monte y al otro el barranco.