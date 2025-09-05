GRUPO EITB EITB con la cultura vasca El espectáculo "Mitoaroa II" del grupo ZETAK, en directo desde Ilunbe, este sábado en EITB EITB Media Publicado: 05/09/2025 16:24 (UTC+2) Última actualización: 05/09/2025 16:24 (UTC+2) Se podrá seguir a partir de las 22:00 horas en ETB2, comentado por Xabier García Ramsden, y en la plataforma gratuita de streaming PRIMERAN, con los comentarios de Ainhoa Vitoria. Imagen de un concierto de ZETAK Whatsapp

Euskaraz irakurri: ZETAK taldearen "Mitoaroa II" ikuskizuna zuzen-zuzenean eskainiko du EITBk larunbat honetan Ilunbetik

Tras el éxito cosechado en el Navarra Arena el pasado enero, el grupo ZETAK llenará los día 5, 6 y 7 de septiembre Ilunbe con su espectáculo Mitoaroa II. Aquellos que no puedan acudir a ninguna de las tres citas tendrán la oportunidad de disfrutar del concierto del sábado en directo en ETB2 y en la plataforma de streaming gratuita PRIMERAN a partir de las 22:00 horas.

Mitoaroa está basado en el disco AAZTIYEN: un crossover entre la mitología vasca, el carnaval rural navarro y el universo ZETAK. El espectáculo del Navarra Arena sucedió en un mundo ficticio. Para Ilunbe Reparaz ha ido un paso más allá, situando el espectáculo en una realidad diferente a la nuestra, con sus personajes y acontecimientos. Guiados por la música de ZETAK, tendremos la oportunidad de explorar este nuevo universo.

Más de 250 personas trabajarán en el espectáculo, a quienes se sumará el equipo encargado de la retransmisión por ETB2 y PRIMERAN, sin olvidar a los más de 150 colaboradores y colaboradoras.

La emisión será comentada por el periodista de Radio Euskadi Xabier Garcia Ramsden en ETB2 y por la periodista de Gaztea Ainhoa Vitoria en PRIMERAN.