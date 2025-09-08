GRUPO EITB EITB ALBISTEGIAK Comienza la temporada de los informativos de ETB con un espectacular plató de "Teleberri" y nuevas caras EITB Media Publicado: 08/09/2025 16:11 (UTC+2) Última actualización: 08/09/2025 16:11 (UTC+2) El nuevo y moderno plató del informativo "Teleberri", con una pantalla más grande y espectacular, es un ejemplo más de la apuesta de EITB por la innovación también en tecnología. Equipo de informativos de ETB Whatsapp

Euskaraz irakurri: "Teleberri"ko plato ikusgarriarekin eta aurpegi berriekin abiatu dute ETBko albistegiek denboraldia

Hoy lunes, 8 de septiembre, se ha puesto en marcha la nueva temporada de informativos de ETB con destacadas novedades como el nuevo plató que estrena "Teleberri", más moderno, versátil y con una pantalla más grande y espectacular.

Además, esta temporada tendremos caras nuevas presentando: Dani Álvarez, jefe de Informativos de Radio Euskadi y conductor de "Boulevard" durante muchos años, pasa a los informativos de televisión para presentar el "Teleberri" de la noche. Los fines de semana será Saioa Martija la encargada de conducir el informativo de ETB2 y África Baeta completará el equipo, al frente de la edición del mediodía, como hasta ahora.

En ETB1, Asier Otegi formará tándem con Irati Errandonea al frente del informativo matinal "Egun On", y Nerea Reparaz se reincorpora como presentadora del informativo "Gaur Egun" de la noche. Xabier Usabiaga, al mediodía de lunes a viernes, y Lierni Agirrezabala los fines de semana, completarán la terna.

Honestidad, veracidad, rigor y cercanía son la base de los informativos líderes en Euskadi, que además este lunes han arrancado con una nueva entrega de EITB Data de periodismo de datos, dedicado a las altas temperaturas.