GRUPO EITB Euskal Zinema, Garena EITB dará lo mejor de sí en el Festival de San Sebastián y refuerza su presencia, a partir de este viernes EITB Publicado: 18/09/2025 12:47 (UTC+2) Última actualización: 18/09/2025 13:12 (UTC+2) Tendrá tres momentos importantes: La Gran Gala del Cine Vasco, la Gala EITB y el encuentro profesional. En el set especial del Kursaal se realizarán programas de radio y televisión, así como firmas. Además, el día 24 ETB emitirá "Gaur Egun" y "Teleberri" desde la terraza del Victoria Eugenia. EITB, en el Zinemaldia Whatsapp

Euskaraz irakurri: EITBk bere onena emango du ostiral honetan hasiko den Zinemaldian, presentzia handituz

A partir de este viernes, EITB será la gran ventana de la 73ª edición del Festival de San Sebastián, en un año histórico con más producciones vascas que nunca. Además de reforzar su apoyo a esta importante cita cultural, afianza una vez más su compromiso con la industria del cine vasco.

Precisamente, de las 38 producciones vascas que se presentan en esta edición, 25 cuentan con la participación de EITB y tres estarán en la Sección Oficial: por un lado, los largometrajes Maspalomas y Karmele, y por otro, "Zeru Ahoak", serie de ficción que se estrenará en ETB1 y PRIMERAN el 28 de septiembre.

Desde este mismo viernes, EITB contará con un set especial situado en la explanada del Palacio Kursaal, desde donde se emitirá el magazine "Faktoria" de Euskadi Irratia del viernes y el programa de televisión "Biba Zuek" del día 26. El 22 de septiembre habrá una demostración del repostero Armintz Gorrotxategi, que acaba de estrenar el programa "Dagoenean Bonbon". También pasarán por el set actores de las series "Go!azen", "Irabazi Arte" y "Desagertuta", y habrá una actuación del DJ Jonkass.

Set de EITB en el exterior del Kursaal

La Gala EITB ofrecerá un gran preestreno con música en directo, el 21 de septiembre, en el Velódromo. Se proyectará en pantalla gigante Gipuzkoa Hegan, primer capítulo de la serie documental "Euskal Herria Hegan" que se estrenará este oño en ETB1.

Gipuzkoa Hegan, en el velódromo.

Para el lunes día 22 EITB ha organizado en el Hotel Londres la jornada profesional con el sector audiovisual vasco, que llevará por título Televisiones y plataformas como agentes de nuestro cine.

Asimismo, EITB está organizando y produciendo la Gran Gala del Cine Vasco, que se celebrará el 23 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia.

El miércoles día 24 los informativos "Gaur Egun" y "Teleberri" de mediodía y noche se realizarán en directo desde la terraza del teatro.

Imagen del Zinemaldia 2024

Por último, el fenómeno "Go!azen" incluye este año tres importantes citas: dos preestrenos en el Velódromo el 24 y 26 de septiembre, y un pase esclusivo en Urbil el día 25.

Además del seguimiento informativo del Festival en todos sus medios y soportes, EITB ofrecerá en directo las galas de inauguración (día 19, 20:30h, ETB1), clausura (día 27, 21:00h, ETB1), Gala del Cine Vasco (día 23, 22:15h, ETB1) y Premio Donostia a Jennifer Lawrence (día 26, 18:00h, ETB4). Todas estas emisiones se podrán seguir también en eitb.eus.