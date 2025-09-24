GRUPO EITB Galardones Reconocimiento internacional para "Glaziarrak agurtzen" en los prestigiosos Venice TV Awards EITB Publicado: 24/09/2025 13:32 (UTC+2) Última actualización: 24/09/2025 13:32 (UTC+2) Los Premios de Televisión de Venecia destacan la excelencia e innovación de los programas de televisión, y han nominado el proyecto en el apartado 'Cross Platform Programming'. Ponen así en valor la apuesta de EITB por el contenido innovador y multiplataforma, adaptado al medio en el que se consume. "Glaziarrak agurtzen" Whatsapp

Euskaraz irakurri: EITBren "Glaziarrak agurtzen" lanak aitortza lortu du nazioarte mailan, Venice TV Awards sarietan

EITB continúa sumando éxitos internacionales, y el último de ellos ha llegado desde Italia, de la mano de la serie documental "Glaziarrak agurtzen". Se trata de una docuserie estrenada este 2025, Año Internacional para la Preservación de los Glaciares, que nos propone, de la mano del glaciólogo Eñaut Izagirre, un viaje para conocer la evolución y situación de Aneto, Infiernos, Perdido y Vignemale, cuatro glaciares en Pirineos en peligro de extinción. En el capítulo Aneto-Aire participa Arnaitz Fernández, físico, meteorólogo y presentador del programa "Eguraldia" de EITB.

Además de transitar por algunos de los paisajes y rincones más bellos de la zona, muestran imágenes tomadas desde el aire. El trabajo incluye, además, una visión diferente de las nuevas tecnologías audiovisuales: a través del 3D y efectos visuales, la realidad conecta con la imaginación y cada capítulo se presenta como una experiencia única, en la que cuentan con inteligencia artificial.

"Glaziarrak agurtzen" interactúa directamente con las personas espectadoras, con contenido específico para diversas plataformas: vídeos diseñados para redes sociales de ORAIN; propuestas para el programa "Eguraldia" de ETB1 y ETB2; y, por último, los cuatro capítulos de este documental disponibles en PRIMERAN, plataforma de streaming de EITB. De esta forma, el contenido se adapta al medio en el que se consume.

"Glaziarrak agurtzen" es un proyecto de EITB en en el marco de la iniciativa #ekin_transformazioa.