GRUPO EITB Preestreno Preestreno de la película de animación 'El decorado', en la que participa EITB, en el PreFANT de Bilbao Publicado: 23/10/2025 10:29 (UTC+2) Última actualización: 23/10/2025 10:29 (UTC+2) Al acto han acudido en representación de EITB Vanesa Fernandez, Joselu Blanco, Iraide Muga y Maria Basagoiti, además de nuestro excompañero Félix Linares. PreFANT de Bilbao Whatsapp

Tras su estreno en la Sección Oficial de Sitges, la película dirigida por Alberto Vázquez se ha presentado en PRE-FANT, ciclo que ofrece un avance de la 32 edición del Festival de Cine Fantástico que se celebrará en mayo de 2026.

El director junto al productor Iván Miñambres ofrecieron los detalles de la película de animación que narra las vivencias de Arnold, un ratón de mediana edad atrapado en una crisis existencial.