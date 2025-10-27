GRUPO EITB Kirolak Jai Alai Play, el juego que te convierte en estrella de la cesta punta, de la mano de EITB EITB Media Publicado: 27/10/2025 12:56 (UTC+1) Última actualización: 27/10/2025 13:07 (UTC+1) La nueva opción interactiva de EITB se ha presentado en el último lunes de octubre de Gernika y en la antesala del Eusko Label Winter Series. Varios puntistas han podido probar en primicia el juego, del que también han disfrutado aquellos que se han acercado al txoko Jai Alai Play. Foto de familia de la presentación realizada en Gernika Whatsapp

Euskaraz irakurri: Jai Alai Play, zesta-puntako izarrekin parekatzen zaituen jokoa, EITBren eskutik

Este lunes (27 de octubre) se ha presentado en Gernika la nueva opción interactiva de EITB, Jai Alai Play, un divertido y emocionante juego basado en la cesta punta que ofrece a quien quiera jugar la oportunidad de vivir la experiencia de las estrellas de cesta punta desde el txoko Jai Alai Play que simula un frontón.

Xabi Barandika

Nuestro deporte, el deporte vasco, siempre ha llegado lejos. Nuestra cultura ha surcado los mares. El ambiente de los frontones ha emocionado al público de diferentes continentes. Nuestro deporte nos une; nuestro deporte es lo que somos. Jai Alai Play es la guinda que nos permite enfundarnos la xistera y sentir la emoción del frontón.

En un mundo dominado por la tecnología y el entretenimiento digital, se necesitan nuevas formas de acercar este legado a las nuevas generaciones y a quienes visitan Euskadi. Jai Alai Play quiere que la experiencia de la cesta punta vuelva a emocionar, sorprender y enganchar.

El juego consiste en lanzar virtualmente la pelota atada la mano derecha a la xistera, haciendo la mayor fuerza posible. En la pantalla se mostrará el lanzamiento y reflejará dónde va la pelota, a qué velocidad y si el punto ha entrado o no. Los jugadores se clasifican según la velocidad de la pelota. Las pantallas de resultados se dividen en tres secciones: el medidor de velocidad, la repetición y trayectoria y las estadísticas.

Acceso al vídeo con QR

Por último, Jai Alai Play cuenta también con un QR que permite conseguir el video del lanzamiento. Ese QR te lleva a eitb.eus, donde cada persona podrá acceder a su video, eso sí, si no está inscrito en la web previamente, tendrá que registrarse.

Elaia Gojenola

En la presentación de este lunes, además de los jugadores de cesta, han participado Joseba Urkiola y Amane Ibáñez, director y subdirectora de Deportes de EITB Media; Jon Lamarka, jefe de EITBLab; Ignacio Otalora, director general de DigiPen, y Eder Beldad, desarrollador del juego.