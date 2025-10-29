GRUPO EITB Premio "Se llamaba como yo" de EITB y De eso no se habla, premiado con el Ondas al mejor podcast EITB Media Publicado: 29/10/2025 10:49 (UTC+1) Última actualización: 29/10/2025 10:59 (UTC+1) La serie de Isabel Cadenas Cañon, que se puede escuchar en la plataforma de audio GUAU, es la historia de una mujer que heredó el nombre de su hermana, que murió dos años antes de que ella naciese, víctima de una bomba, en una estación de tren. La serie de Isabel Cadenas Cañon se puede escuchar en la plataforma de audio GUAU Whatsapp

Euskaraz irakurri: EITB eta De eso no se habla-ren "Se llamaba como yo"k podcast onenaren Ondas saria irabazi du

"Se llamaba como yo", de Isabel Cadenas Cañon, ha sido premiado con el Ondas al mejor podcast por "Por poner en valor que las grandes historias se esconden, muchas veces, detrás de los silencios que levanta la sociedad, o cada uno de nosotros, para ocultar realidades incómodas. Isabel Cadenas, que ha construido una serie impecable sobre secretos silenciados en "De eso no se habla", reconstruye, en esta tercera temporada, la historia oculta de la primera niña que mató ETA. O no...".

Son ocho capítulos que se pueden escuchar en la plataforma de audio GUAU y que tienen hilo conductor la historia de una mujer que heredó el nombre de su hermana, que murió dos años antes que ella naciera, víctima de una bomba, en la estación de Amara, en Donostia. Es la historia de un silencio: el de una familia que vivió a escondidas el duelo de aquella niña. Un silencio espeso, cotidiano, en el que parecía imposible indagar. Y es, también, la historia del ruido que, cincuenta años después, vino a romperlo. Y de lo que eso significó para todo un país.

Los premios Ondas que se han dado a conocer este martes también han reconocido el papel de las radios durante el apagón.

La gala de entrega de premios tendrá lugar en el Teatro del Liceu de Barcelona el próximo 26 de noviembre.