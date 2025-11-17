GRUPO EITB Grupo EITB Gran éxito de audiencia del partido Euskal Selekzioa-Palestina en EITB EITB Publicado: 17/11/2025 10:14 (UTC+1) Última actualización: 17/11/2025 10:15 (UTC+1) EITB fue una vez más reflejo de los espectáculos y eventos más importantes de nuestro país apoyándolos y acercándolos al conjunto de la sociedad vasca. Euskal Selekzioa- Palestina Whatsapp

El partido amistoso entre la Euskal Selekzioa y Palestina por la paz y la solidaridad, además de llenar San Mamés, ha tenido una amplia respuesta de la audiencia en televisión. El encuentro histórico que empezó las 20:30 horas fue líder en Euskadi alcanzando una audiencia acumulada de 322.000 telespectadores en Euskadi, Navarra y su área de influencia. En Euskadi, el partido tuvo un 21,1% de share y el post partido alcanzó el 25,6% de audiencia. Asimismo, la audiencia total del día en ETB1 fue del 7,1%.

Siguiendo el lema Garena, batzen gaituena, EITB fue una vez más reflejo de los espectáculos y eventos más importantes de nuestro país apoyándolos y acercándolos al conjunto de la sociedad vasca.

EITB realizó un amplio seguimiento al histórico encuentro que disputaron ambas selecciones en sus medios y el partido se pudo seguir además de por ETB1, eitb.eus en Euskadi Irratia, Radio Euskadi y Radio Vitoria.