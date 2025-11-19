GRUPO EITB Gaztea Marmitako Trap Banda, Zeatikez, GAR y BARRRK competirán en la gran final de Maketa Lehiaketa 2025 EITB Media Publicado: 19/11/2025 10:22 (UTC+1) Última actualización: 19/11/2025 13:04 (UTC+1) El evento se celebrará este jueves en la sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz a las 20:30 horas y será presentado por Ainhoa Vitoria. Se podrá seguir vía streaming en el canal de YouTube de Gaztea y en la web. 34ª edición de Gaztea Maketa Lehiaketa Whatsapp

Euskaraz irakurri: Marmitako Trap Banda, Zeatikez, GAR eta BARRRK taldeak lehiatuko dira 2025eko Maketa Lehiaketaren finalean

Este jueves (20 de noviembre) se disputará la final de la 34º edición de Gaztea Maketa Lehiaketa. Será en la sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz, donde a partir de las 20:30 horas actuarán, sobre el escenario, los cuatro finalistas: BARRRK, GAR, Marmitako Trap Banda y Zeatikez. Tras los cuatro conciertos, llegará el veredicto final por parte del jurado, que estará formado por el periodista de Gaztea Ibon Fernandez, la cantante SÜNE y la creadora y divulgadora Lorea Argarate. El grupo ganador se llevará el premio de 5.000 euros y la posibilidad de actuar en el Bilbao BBK Live.

El Premio del Oyente (2.500 euro) se ha decidido mediante las votaciones en la web y será para el grupo donostiarra Zeatikez. Además, esa misma noche se otorgará el Premio Harrobia al mejor talento joven, que permitirá al grupo ganador grabar un EP de cuatro temas con la discográfica Oso Polita.

La banda GAR es de Durango y realiza canciones íntimas con sonidos pop-rock. BARRRK está formado por músicos de Málaga, Bilbao, Laudio y Orozko, quienes no tienen muy claro cuál es su estilo musical. El quinteto Zeatikez viene de Donostia y su música es una mezcla de pop y guitarra eléctrica. Marmitako Trap Banda es un colectivo vizcaino de música rap.

Ainhoa Vitoria presentará la final que se podrá ver en directo a través de la web de Gaztea y su canal de YouTube, y cuenta con la patrocinio de Laboral Kutxa y el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco.