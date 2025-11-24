GRUPO EITB 25N EITB se une al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer EITB Media Publicado: 24/11/2025 15:55 (UTC+1) Última actualización: 24/11/2025 15:55 (UTC+1) Los medios de EITB abordarán el tema con el objetivo de dar visibilidad al problema y denunciar abiertamente la violencia machista. Además, en el marco de iniciativa #EKIN_Transformazioa, EITB ha puesto en marcha una campaña para combatir el negacionismo. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Whatsapp

Euskaraz irakurri: EITBk bat egingo du Emakumearen Kontrako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko Egunarekin

EITB y todos sus medios se unen al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La cobertura incluye el seguimiento informativo de los numerosos actos programadas para estos días. Además, los programas tanto de radio como de televisión abrirán espacios para analizar el tema desde diferentes perspectivas.

Asimismo, dentro la inicitiva #ekin por la transformación social, EITB ha puesto en marcha una campaña para combatir el negacionismo y reforzar el mensaje de "Más datos y menos mitos".

EITB también se sumará a esta lucha de manera visual el mismo día 25, mostrando en la pantalla exterior de la sede de Bilbao la imagen creada para la ocasión, y colgando el punto morado en todas las imágenes de televisión, radio y web.