GRUPO EITB En los informativos de EITB "El gran tablero mundial", serie de reportajes sobre el pulso entre las dos grandes potencias mundiales EITB Publicado: 01/12/2025 08:43 (UTC+1) Última actualización: 01/12/2025 08:54 (UTC+1) El jefe de área internacional de EITB, Mikel Reparaz, ha visitado los puntos calientes de esa disputa en busca de claves que nos ayuden a entender lo que está pasando: el Canal de Panamá, el estrecho de Ormuz, el mar de China Meridional, Groenlandia y el Pacífico Sur. "El gran tablero mundial"

La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca ha supuesto una patada al tablero geopolítico. Lo hemos visto en Oriente Medio o en el conflicto de Ucrania. Pero, detrás de todas esas noticias que ocupan los titulares del día a día, hay un conflicto silencioso, mucho más profundo y a largo plazo: el pulso entre las dos grandes potencias mundiales (EEUU y el bloque liderado por China) que se disputan el mundo. El jefe de área internacional de EITB, Mikel Reparaz, nos mostrará las claves que nos ayuden a entender lo que está pasando en la serie de reportajes crossmedia El gran tablero mundial, que se emitirán a partir del 30 de noviembre en los informativos "Gaur Egun" y "Teleberri" y en el servicio digital de noticias ORAIN. El tema también será analizado en los informativos de Euskadi Irratia y Radio Euskadi.

El primer reportaje nos llevará al canal de Panamá, donde se juegan el control de gran parte del comercio mundial, y el segundo al estrecho de Ormuz, punto clave para el suministro de energía en el mundo. La tercera pieza se centrará en el mar de China Meridional, un lugar decisivo para la defensa y el poder militar. En el cuarto reportaje estarán en Groenlandia, el auténtico cofre del tesoro que buscan todos. Finalmente, el acudirán a las islas de Pacífico Sur, donde se está dando uno de los mayores cambios geoestratégicos del mundo.