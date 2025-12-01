GRUPO EITB El 3 y 8 de diciembre "Itoiz. Udako sesioak filma" y la serie documental "Itoiz Fenomenoa" llegan a PR1MERAN EITB Publicado: 01/12/2025 17:04 (UTC+1) Última actualización: 01/12/2025 17:11 (UTC+1) Ambas producciones, que cuentan con la participación de EITB, han sido dirigidas por Larraitz Zuazo, Zuri Goikoetxea y Ainhoa Andraka. Juan Carlos Pérez, líder del grupo Itoiz. (Imagen: EITB) Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: "Itoiz. Udako sesioak filma" eta "Itoiz Fenomenoa" dokumental saila estreinatuko dituzte PR1MERANen

"Itoiz. Udako sesioak", el filme dirigido por Larraitz Zuazo, Zuri Goikoetxea y Ainhoa Andraka, producido por Doxa Producciones y uno de los largometrajes documentales más taquilleros del año, llega a la plataforma de streaming PR1MERAN el 3 de diciembre. El 8 del mismo mes se estrenará en absoluta primicia en la plataforma de EITB "Itoiz Fenomenoa", una serie documental de tres capítulos dirigida por las mismas cineastas. Ambas producciones han contado con la participación de EITB.

"Itoiz. Udako Sesioak" es candidata al Premio Goya al Mejor Largometraje Documental. Tras su paso por festivales como Zinebi, FICX, Zinemaldi o In Edit Film Festival, y después de su estreno en salas —donde permaneció cinco semanas en cartelera y superó los 13.000 espectadores—, la película se ha convertido en el tercer documental más visto de la taquilla estatal de 2025.

Más de 30 años después de la desaparición del mítico grupo de rock Itoiz, llegan a manos de Juan Carlos Pérez, líder de la banda, una serie de cintas caseras, una de ellas grabadas cuando tenía solo 14 años, que contienen una mezcla de canciones inéditas y composiciones que más tarde se convirtieron en grandes éxitos del grupo. Este hallazgo, junto con el limitado archivo fotográfico disponible de los primeros años, despierta en el músico el deseo de recuperar la memoria de aquella época, iniciando un viaje a los orígenes de la banda.

Por otra parte, se estrena "Itoiz Fenomenoa", serie documental compuesta por tres capítulos que recordará la trayectoria y discografía del grupo musical. Desde su creación en 1978 y hasta su disolución una década después, el grupo profundizará en el fenómeno en torno a Juan Carlos Pérez y la banda en cada capítulo que durará unos 30'. Se desgranará toda la discografía de Itoiz, conoceremos la trayectoria del grupo, el desarrollo de la banda, el recorrido de los músicos, utilizando diferente material de archivo: fotografías, vídeos de la época, videoclips del grupo, recortes de prensa... Conoceremos el trabajo creativo del grupo en el contexto de la época; para ello se realizarán entrevistas a agentes contemporáneos de Itoiz y a otras personalidades de la actualidad, para ofrecer una radiografía del grupo lo más amplia posible.

En la serie han participado: los periodistas Jon Eskisabel, Javier Corral Jerry, Roge Blasco, Amaia Urkia y Joseina Etxeberria; la directora de Tabakalera Edurne Ormazabal; los escritores Bernardo Atxaga, Itxaro Borda y Jasone Osoro; los músicos Mitxel Ducau, Loles Vázquez (Vulpes), Roberto Moso, Aiora Renteria y Fermin Muguruza, además de los integrantes de Belako Lore Nekane, Joxu Simon, Lander y Cris; el letrista Joseba Alkalde y el fotógrafo del grupo Juan Luis Markaida.