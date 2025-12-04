GRUPO EITB Nueva plataforma de televisión ETB ON, nueva plataforma de televisión de EITB EITB Publicado: 04/12/2025 13:20 (UTC+1) Última actualización: 04/12/2025 13:20 (UTC+1) En breve, EITB Nahieran pasará el testigo a ETB ON, la televisión digital del futuro de EITB, que ofrecerá una nueva tecnología, la mejor experiencia de usuario, una oferta increíble de directos y el mejor contenido del Grupo EITB. ETB ON, la nueva plataforma digital de televisión de EITB Whatsapp

Euskaraz irakurri: Badator ETB ON, EITBren telebista plataforma digital berria

ETB ON tomará en breve el testigo de EITB Nahieran. ETB ON es la televisión digital del futuro de EITB. Ofrecerá una nueva tecnología, la mejor experiencia de usuario, una oferta increíble de directos y el mejor contenido del Grupo EITB. ETB ON está orientado a los nuevos modelos de consumo. EITB ha reformulado la plataforma histórica EITB Nahieran para que se convierta en la televisión digital del futuro.

ETB ON tendrá una oferta variada, como una selección de los mejores contenidos de la historia de ETB (ficciones y programas míticos) y de nuestra historia (cultura, documentales, colecciones...).

Asimismo, las retransmisiones en directo son una de las grandes apuestas de ETB ON; la plataforma facilita el acceso a todos los directos del Grupo EITB y también a directos especiales de eventos de actualidad y relevancia para nuestra sociedad. El deporte, una de las señas de identidad de EITB, verá reforzada su oferta en ETB ON, presentando un mosaico de retransmisiones deportivas de fin de semana, donde todo el deporte no profesional de Euskadi tendrá su ventana.

Por otra parte, en adelante, todas las radios de EITB y sus contenidos estarán disponibles en la plataforma de audio GUAU.

Cómo acceder a ETB ON



Desde mediados de diciembre, en lo dispositivos móviles, al actualizar EITB Nahieran, ésta se convertirá en ETB ON. Asimismo, se podrá descargar la aplicación a través de las stores Google Play y App Store o en la web www.etbon.eus.

Además, ETB ON estará disponible en otros dispositivos: a través de Chromecast, casteando desde el móvil a la TV, o pulsando el botón rojo en los canales de ETB a partir de la versión Hbbtv 1.4.1.

También en las siguientes Smart TV: en Android TV (en Google Play desde la versión 7) y en Fire TV (en Amazon Store desde la versión FireOS 5). Y en los próximos meses llegará a Apple TV y a las televisiones de Samsung, LG y Hisense.

Cualquier duda y cuestión sobre la nueva plataforma se podrá aclarar en EITB Arreta Zerbitzua o el teléfono 900112525.

Consulta AQUÍ toda la información sobre los proyectos para la adaptación de EITB al consumo digital de contenidos audiovisuales.