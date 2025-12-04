GRUPO EITB Del 5 al 8 de diciembre EITB vuelve a ser aliado de Durangoko Azoka, con una amplia oferta de actividades EITB Publicado: 04/12/2025 12:43 (UTC+1) Última actualización: 04/12/2025 12:43 (UTC+1) Los medios de EITB se sumergirán de lleno en la gran plaza del euskera y la cultura vasca con directos y contenidos especiales. Además, como cada año, EITB ha organizado actividades en diferentes espacios de la Azoka. Imagen de la Azoka de Durango 2024 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: EITB bidelagun izango du aurten ere Durangoko Azokak, eta hainbat ekimen eta ikuskizun antolatuko ditu bertan

EITB volverá a ser compañero de viaje de Durangoko Azoka, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre. Como entidad patrocinadora, reforzará su compromiso con la gran expresión popular del euskera y la cultura vasca, a través del seguimiento en sus medios y organizando varios actos y actividades dentro de la Azoka.

A la crónica diaria en informativos y programas de televisión y radio se sumará la amplia cobertura digital y la emisión de programas en directo desde Durango: "Biba Zuek!" de ETB1, "Kultur Leihoa" de Euskadi Irratia, y "Recalculando" y "Kultura.eus" de Radio Euskadi, el 5 de diciembre; y "Amarauna" de Euskadi Irratia el 7 de diciembre. Además, Gaztea realizará un especial de tres horas el viernes día 5.

Por otra parte, EITB ha organizados actividades en diferentes espacios de la Azoka. En Irudienea se presentarán dos series: el 6 de diciembre "Piztiak", fruto de la primera convocatoria Talentu berriak-Formatu txikiak de EITB; y el 8 de diciembre la 5ª temporada de "Irabazi Arte!". También se estrenará la 3ª temporada de la ficción sonora "Eden", el día 5. Por otra parte, el nuevo espacio Berbagailua acogerá el día 6 la emisión en directo de los videopodcast "BaDabil" y "Benetan Zabiz".

EITB contará con un stand dentro de Landako para dar a conocer su plataforma de audio GUAU y en el exterior del recinto se situará el espacio de EITB, que acogerá la actuación de DJ Jonkass el día 5, el espectáculo de los payasos de MAKUSI Potx eta Lotx el día 6, y sesiones de fotos con los actores de "Irabazi Arte!" y "Go!azen" del 6 al 8.

Los conciertos de Ahotsenea se emitirán vía streaming en la web de Gaztea y su canal de YouTube, y el acto inaugural del viernes por la tarde en eitb.eus. Además, podremos ver la crónica diaria de la Azoka en el magazine que EITB realizará en colaboración con los medios de TOKIKOM y que se emitirá en formato breve cada noche en ETB1.

Por último, la plataforma PRIMERAN ofrecerá contenidos especiales sobre Durangoko Azoka.