GRUPO EITB Audiencia Las radios del Grupo EITB cierran el año con un destacado promedio de 348.000 oyentes, según el EGM EITB Publicado: 10/12/2025 10:07 (UTC+1) Última actualización: 10/12/2025 10:29 (UTC+1) Las radios de EITB (Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Radio Vitoria, Gaztea y EITB Musika) terminan el año con 348.000 oyentes, de lunes a viernes, en Euskadi y su área de influencia, según los datos de cierre de año del Estudio General de Medios EGM dados a conocer este miércoles, 10 de diciembre. Radios de EITB Whatsapp

Euskaraz irakurri: EITBko irrati taldeak 348.000 entzuleko datu deigarriarekin itxi du urtea, EGMren arabera

Radio Euskadi, en esta tercera oleada, ha subido en audiencia de forma destacada con 154.000 oyentes, 23.000 más que en la anterior oleada del EGM, mientras que Radio Vitoria logra 18.000 oyentes de lunes a viernes y cierra el año con 30.000 de media.

Euskadi Irratia obtiene 86.000 oyentes en esta tercera medición de audiencia del EGM, sumando 5000 oyentes más, y en la media del año, alcanza 95.000 oyentes. Gaztea, igualmente, también crece con una audiencia de 67.000 oyentes de lunes a viernes, 23.000 oyentes más que en julio.

Por último, son 7.000 los oyentes que conectan a diario con la radio musical EITB Musika y obtiene un promedio anual de 19.000 oyentes.