GRUPO EITB Cine vasco PRIMERAN estrena el exitoso y premiado thriller 'La infiltrada' en euskera EITB Media Publicado: 11/12/2025 14:07 (UTC+1) Última actualización: 11/12/2025 16:38 (UTC+1) La película dirigida por Arantxa Echevarria y participada por EITB cuenta la historia de una joven agente infiltrada, mostrando la complejidad de la operación policial y los conflictos personales que deberá afrontar la protagonista. Carolina Yuste y Luis Tosar protagonizan la película Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: "La infiltrada" thriller saritu eta arrakastatsua estreinatu da PRIMERANen, euskaraz

La infiltrada, thriller dirigido por Arantxa Echevarria y que cuenta con la participación de EITB, está disponible desde este 11 de diciembre en la plataforma de streaming PRIMERAN, en euskera. La película cuenta la historia de una joven agente infiltrada, mostrando la complejidad de la operación policial, llena de riesgos y tensión, así como los conflictos personales que deberá afrontar la protagonista, papel interpretado por la actriz Carolina Yuste. Le acompañan en el elenco artístico Luis Tosar, Nausicaa Bonnin, Víctor Clavijo, Iñigo Gastesi y Diego Anido, entre otros.

Basado en hechos reales, el filme fue visto en las salas de cine por más de 1.240.000 espectadores y se situó como la segunda película más vista de 2024 en el Estado. Al reconocimiento del público se suman dos premios Goya: el de mejor película (ex aequo con El 47) y el de mejor actriz principal para Carolina Yuste. También obtuvo varias nominaciones a los premios Feroz y Forqué.