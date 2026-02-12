GRUPO EITB
Más de medio millón de personas conectaron con ETB para seguir la cobertura de la semifinal de Copa
264.000 personas conectaron con la retransmisión en directo en ETB1, que logró un 13,5 % de cuota y un 23,9 % entre euskaldunes. El especial "Euskadi Quédate" de ETB2 también logró excelentes datos, con una audiencia acumulada de 264.000 telespectadores en Euskadi y su área de influencia.
La primera semifinal de Copa, en EITB
Euskaraz irakurri: Milioi erdi ikus-entzulek baino gehiagok egin zuten bat ETBrekin Kopako finalaurrekoa jarraitzeko
Una vez más, EITB volvió a ser ayer gran referente para la sociedad vasca ante una cita clave. Y es que, Euskal Telebista logró una espectacular respuesta por parte de la audiencia a la programación especial y retransmisión en directo de la semifinal de Copa del Rey de futbol entre Athletic y Real: 509.000 personas conectaron con ETB para seguir la cobertura del partido de ida en San Mamés, tanto en los programas especiales de ETB1 y ETB2, como en la emisión en directo del encuentro.
En concreto, la cobertura especial en ETB1 logró casi 370.000 telespectadores de audiencia acumulada en Euskadi y su área de influencia, y 264.000 personas conectaron con la retransmisión del partido. La emisión se hizo con un 13,5 % de cuota de pantalla, con casi un 24 % entre euskaldunes. También el especial "Euskadi Quédate" de ETB2 logró datos excelentes, con 264.000 telespectadores de audiencia acumulada en Euskadi y su área de influencia.
Todos los medios de EITB se volcaron ayer con el derbi vasco, que pudimos seguir en ETB1, ETB ON, Radio Euskadi, Euskadi Irratia y kirolakeitb.eus.
El próximo 4 de marzo la cita es en Anoeta, y EITB volverá a ser la gran ventana desde la que seguir, en directo, esta importante cita del fútbol vasco, que culminará con la retransmisión de la final de Sevilla que contará, sí o sí, con presencia vasca.
