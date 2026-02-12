GRUPO EITB Audiencia Más de medio millón de personas conectaron con ETB para seguir la cobertura de la semifinal de Copa EITB Publicado: 12/02/2026 11:17 (UTC+1) Última actualización: 13/02/2026 10:13 (UTC+1) 264.000 personas conectaron con la retransmisión en directo en ETB1, que logró un 13,5 % de cuota y un 23,9 % entre euskaldunes. El especial "Euskadi Quédate" de ETB2 también logró excelentes datos, con una audiencia acumulada de 264.000 telespectadores en Euskadi y su área de influencia. La primera semifinal de Copa, en EITB Whatsapp

Euskaraz irakurri: Milioi erdi ikus-entzulek baino gehiagok egin zuten bat ETBrekin Kopako finalaurrekoa jarraitzeko

Una vez más, EITB volvió a ser ayer gran referente para la sociedad vasca ante una cita clave. Y es que, Euskal Telebista logró una espectacular respuesta por parte de la audiencia a la programación especial y retransmisión en directo de la semifinal de Copa del Rey de futbol entre Athletic y Real: 509.000 personas conectaron con ETB para seguir la cobertura del partido de ida en San Mamés, tanto en los programas especiales de ETB1 y ETB2, como en la emisión en directo del encuentro.

En concreto, la cobertura especial en ETB1 logró casi 370.000 telespectadores de audiencia acumulada en Euskadi y su área de influencia, y 264.000 personas conectaron con la retransmisión del partido. La emisión se hizo con un 13,5 % de cuota de pantalla, con casi un 24 % entre euskaldunes. También el especial "Euskadi Quédate" de ETB2 logró datos excelentes, con 264.000 telespectadores de audiencia acumulada en Euskadi y su área de influencia.

Todos los medios de EITB se volcaron ayer con el derbi vasco, que pudimos seguir en ETB1, ETB ON, Radio Euskadi, Euskadi Irratia y kirolakeitb.eus.

El próximo 4 de marzo la cita es en Anoeta, y EITB volverá a ser la gran ventana desde la que seguir, en directo, esta importante cita del fútbol vasco, que culminará con la retransmisión de la final de Sevilla que contará, sí o sí, con presencia vasca.

