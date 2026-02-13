GRUPO EITB Experimento PRIMERAN estrena "Spoiler Maitea", un nuevo programa de speed dating dirigido al público joven EITB Publicado: 13/02/2026 09:19 (UTC+1) Última actualización: 13/02/2026 10:00 (UTC+1) ¿Y si durante una primera cita fuéramos descubriendo verdades ocultas sobre la otra persona? ¿Cuántas parejas llegarán hasta el final? Tras una presentación especial ayer en la Sala Bilborock de Bilbao, hoy se estrea en la plataforma. "Spoiler Maitea" Whatsapp

Euskaraz irakurri: PRIMERAN plataformak "Spoiler Maitea" estreinatu du, gazteei zuzendutako 'speed dating' saio berria

50 jóvenes de Euskal Herria se unen en un divertido experimento de dating: Contarán con 10 minutos para conocerse y, de vez en cuando, descubrirán una verdad incómoda o un spoiler sobre su cita. Si uno de esos spoilers no es de su agrado, pueden pulsar el botón y expulsar a quien tienen enfrente, para iniciar una nueva cita. ¿Cuántas parejas llegarán hasta el final?

La plataforma de streaming de EITB PRIMERAN estrena este viernes, 13 de febrero, "Spoiler Maitea", un nuevo programa fresco, divertido, innovador e inclusivo basado en las speed-dating o citas rápidas. Son en total 8 capítulos de 20 minutos, y ayer ya se pudieron ver los dos primeros, en primicia, en la Sala Bilborock de Bilbao. Fue un preestreno muy especial, presentado por Alex Padilla, y en el que estuvieron algunas de las personas que han participado en el programa. Además, hubo tertulia con los protagonistas y una divertida dinámica para hacer match entre las personas asistentes.

Tras el preestreno de ayer, PRIMERAN estrena hoy los dos primeros capítulos de "Spoiler Maitea": El speed-dating en el que la verdad siempre va por delante.