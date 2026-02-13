GRUPO EITB Alianza EITB y Korrika renuevan su acuerdo de colaboración EITB Publicado: 13/02/2026 10:49 (UTC+1) Última actualización: 13/02/2026 10:49 (UTC+1) Además de ofrecer un amplio seguimiento y apoyo al evento que tendrá como lema 'Euskara gara', del 19 al 29 de marzo, la emisión ininterrumpida tendrá amplia visibilidad en EITB con un canal especial en la nueva plataforma ETB ON que recogerá en directo toda la emoción de la carrera. Representantes de Korrika y de EITB Whatsapp

EITB y AEK han renovado este viernes su convenio de colaboración, aunando sus fuerzas a favor del euskera para lograr la edición de Korrika más participativa y vista de la historia.

El director general de EITB Andoni Aldekoa y la responsable de Korrika Ane Elordi han sido los encargados de firmar el acuerdo que tiene como objetivo reforzar, visibilizar e impulsar la participación en la carrera. Ambas partes han subrayado la importancia de la colaboración en el acto en el que también han participado Isabel Octavio directora de ETB; Vanesa Fernández, directora de Cultura y Euskera de EITB, y Lurdes Etxezarreta, miembro del Consejo Nacional de AEK.

Desde el arranque en Atharratze el 19 de marzo, y hasta su llegada a Bilbao el 29 de marzo, EITB realizará un amplio seguimiento a Korrika en todos los medios y plataformas: ETB, Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Radio Vitoria, Gaztea, ORAIN, redes de EITB, eitb.eus, YouTube y sobre todo en la nueva plataforma de streaming ETB ON.

La emisión ininterrumpida de Korrika tendrá mayor alcance y particularmente ETB ON abrirá un canal de Korrika para recoger y vivir en todo momento toda la emoción de la carrera. Hace dos años el directo dejó resultados espectaculares: más de 1.700.000 vistas en 11 días, y este año EITB quiere dar aún mayor visibilidad a esta señal. Junto a ello también habrá novedades en la realización de la imagen y, entre otras cosas, cada día se ofrecerán espectaculares imágenes de dron de la carrera.

Asimismo, en el acto de firma se ha anunciado que EITB acogerá por primera vez la presentación social de Korrika en Bilbao. Será el 12 de marzo en la sala Multibox y reunirá a representantes de la cultura y la sociedad vasca.