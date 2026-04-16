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Final de Copa: EITB formará parte de la fiesta de este sábado tanto en Donostia como en toda Gipuzkoa
EITB Media
Tendrá una presencia destacada en la Donostiarra EITB Fan Zone que se ubicará en Alderdi Eder a partir de las 15:30h. En colaboración con el Ayuntamiento, la Diputación Foral, Real Sociedad y Kutxabank, se ha organizado un amplio programa de actividades.
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Imagen de la presentación realizada en Donostia
Euskaraz irakurri: Kopa finala: larunbatean Donostian zein Gipuzkoa osoan izango den jaiaren parte izango da EITB
EITB, presente siempre en los eventos más importantes de nuestro país, se suma este sábado a a la gran fiesta que se vivirá en Donostia y toda Gipuzkoa con motivo de la final de Copa. Tendrá una presencia destacada en la Donostiarra EITB Fan Zone que se ubicará en Alderdi Eder a partir de las 15:30 horas y en la que un DJ y caras conocidas de ETB estarán animando la fiesta. Habrá también una zona de juegos de MAKUSI, la plataforma infantil de EITB, y concierto de "Go!azen".
Donostiarra EITB Fan Zone
En la rueda de prensa conjunta ofrecida el miércoles por la tarde por Ayuntamiento de Donostia, Diputación Foral de Gipuzkoa, Real Sociedad, EITB y Kutxabank, se presentaron las actividades previstas para la Donostiarra EITB Fan Zone. Junto a las y los actores de la serie "Go!azen", las actuaciones de Eñaut Elorrieta, Xabi Solano, Gozategi y DJ Jonjass animarán la jornada, que contará como presentadores a Iban Garcia, Gabriela Uriarte, Miren Nogales y Alex Padilla. Además, para los más txikis hinchables y juegos desde las 11:00 y hasta las 19:00h, en la zona del puerto. Allí estará el MAKUSI Gunea de EITB, con un photocall, juegos de madera, portería hinchable de "Irabazi Arte" y zona informativa para hacerse socio del club.