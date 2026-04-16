GRUPO EITB Alianza Final de Copa: EITB formará parte de la fiesta de este sábado tanto en Donostia como en toda Gipuzkoa EITB Media Publicado: 16/04/2026 14:10 (UTC+2) Última actualización: 16/04/2026 15:04 (UTC+2) Tendrá una presencia destacada en la Donostiarra EITB Fan Zone que se ubicará en Alderdi Eder a partir de las 15:30h. En colaboración con el Ayuntamiento, la Diputación Foral, Real Sociedad y Kutxabank, se ha organizado un amplio programa de actividades. Imagen de la presentación realizada en Donostia Whatsapp

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Euskaraz irakurri: Kopa finala: larunbatean Donostian zein Gipuzkoa osoan izango den jaiaren parte izango da EITB

EITB, presente siempre en los eventos más importantes de nuestro país, se suma este sábado a a la gran fiesta que se vivirá en Donostia y toda Gipuzkoa con motivo de la final de Copa. Tendrá una presencia destacada en la Donostiarra EITB Fan Zone que se ubicará en Alderdi Eder a partir de las 15:30 horas y en la que un DJ y caras conocidas de ETB estarán animando la fiesta. Habrá también una zona de juegos de MAKUSI, la plataforma infantil de EITB, y concierto de "Go!azen".

Donostiarra EITB Fan Zone

En la rueda de prensa conjunta ofrecida el miércoles por la tarde por Ayuntamiento de Donostia, Diputación Foral de Gipuzkoa, Real Sociedad, EITB y Kutxabank, se presentaron las actividades previstas para la Donostiarra EITB Fan Zone. Junto a las y los actores de la serie "Go!azen", las actuaciones de Eñaut Elorrieta, Xabi Solano, Gozategi y DJ Jonjass animarán la jornada, que contará como presentadores a Iban Garcia, Gabriela Uriarte, Miren Nogales y Alex Padilla. Además, para los más txikis hinchables y juegos desde las 11:00 y hasta las 19:00h, en la zona del puerto. Allí estará el MAKUSI Gunea de EITB, con un photocall, juegos de madera, portería hinchable de "Irabazi Arte" y zona informativa para hacerse socio del club.