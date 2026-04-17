GRUPO EITB Grupo EITB Atlético Madrid-Real Sociedad en directo y programación especial Koparen Bila, en EITB EITB Media Publicado: 17/04/2026 12:11 (UTC+2) Última actualización: 17/04/2026 12:11 (UTC+2) El encuentro se podrá seguir en directo en ETB1, la plataforma ETB ON, la web kirolakeitb.eus, Euskadi Irratia y Radio Euskadi. Los espacios informativos de deportes de ETB se están emitiendo desde Sevilla y el sábado por la tarde el equipo de "Euskadi Quédate" realizará un programa especial. Atlético Madrid-Real Sociedad, en directo, en EITB Whatsapp

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Euskaraz irakurri: Atlético Madrid-Real Sociedad partida zuzenean eta Koparen Bila! programazio berezia, EITBn

EITB ofrecerá en directo la final de la Copa del Rey que disputarán este sábado en el estadio La Cartuja de Sevilla, Real Sociedad y Atlético de Madrid. El partido se retransmitirá en directo en ETB1, la plataforma ETB ON y la web kirolakeitb.eus, y también se podrá seguir en directo en Euskadi Irratia y Radio Euskadi. Con la intención de vivir en directo toda la emoción de la final de Copa, EITB ha preparado una programación especial bajo el lema Koparen bila.

Desde el jueves por la noche, los informativos deportivos de ETB1 y ETB2 se están realizando desde Sevilla, con Ana Ramos y Jon Balentziaga. Asier Aranguren, Iñaki Mikeo y Diego Alvarez de Arcaya también están en Sevilla, informando sobre la última hora de la Real y la emoción de la afición. El sábado, a partir de las 20:30 horas, ofrecerán el especial "Koparen Bila", presentado por Jon Balentziaga desde Sevilla y Amane Ibañez e Iñigo Barrena desde Bilbao. El relato del partido correrá a cargo de Jon Elortza, Juanan Larrañaga y Asier Aranguren, mientras que Aitor Sainz informará del ambiente que se vive en la fan zone de Donostia. El programa en directo tendrá continuidad al finalizar el encuentro para analizar todo lo ocurrido.

Ainhoa Furundarena es la enviada especial en Sevilla para los informativos de ETB, y también están en la capital hispalense el Asier Otegui y Xabier Sukia, para presentar parte del informativo "Egun On" y el magazine "Biba Zuek!" del viernes.

En ETB2, el sábado por la tarde Odei Esnaola estará al mando del programa "Especial Euskadi Quédate Koparen Bila", de 19:00 a 21:00h. Por el set situado cerca de la Torre del Oro pasarán caras muy conocidas del mundo txuri-urdin, periodistas, exjugadores y aficionados de la Real. También recogerán el ambiente de todas las fiestas que habrá en la previa al partido en la capital de Gipuzkoa y en otros puntos del territorio como Tolosa, Zumarraga o Lasarte.

Euskadi Irratia contará con el mayor despliegue hasta ahora en una final de Copa: ya se encuentran en Sevilla con Maitane Urbieta a la cabeza, Amaia Eneterreaga, Unai Urreaga, Iñaki Berastegi, Txetxu Urbieta y Mikel Fonseca, para dar cuenta de todo lo que acontezca en torno a esta gran cita en programas y espacios deportivos. La retransmisión de la final se podrá seguir dentro del programa "Hiru Erregeen Mahaia" que comenzará a las cuatro de la tarde y con el punto de vista técnico de Nerea Zusberro, Bittor Alkiza y Txema Añibarro.

Radio Euskadi también cuenta con una gran cobertura, gracias al equipo de enviados especiales: Rafa Mungia, Olatz Foruria, Diego Arambalza, Gorka Saavedra, Javi Gonzalez Toston y Joseba Urruela. El sábado realizarán un programa previo de 13:05 a 14:00, y a partir de las 17:00 horas "Kirol Festa" se sumergirá de lleno en la final, con la última hora e invitados especiales. Para el relato del partido, a la comentarista habitual, Larraitz Lucas, se sumará esta vez Mikel Llorente.

Por último, del equipo digital de EITB Iker Garate ha viajado a Sevilla para crear contenidos especiales y ofrecer la última hora sobre el encuentro, en la nueva web kirolakeitb.eus y su cuenta de Instagram.