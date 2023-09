GRUPO EITB Ficción en euskera PRIMERAN estrena "Itxaso" este jueves EITB MEDIA Publicado: 27/09/2023 14:00 (UTC+2) Última actualización: 27/09/2023 15:37 (UTC+2) Jon Plazaola, Nerea Mazo e Itziar Atienza encabezan el reparto de esta nueva serie ambientada en el mundo del surf. Producida por de EITB y K 2000 (The Mediapro Studio), el preestreno es esta noche en la Gala EITB de la 71 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

Tras su preestreno esta noche en la Gala EITB del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, este jueves llega a PRIMERAN "Itxaso", un drama de personajes con un marcado componente thriller rodado en euskera y producido por EITB y K 2000 (The Mediapro Studio).

Ambientada en el mundo del surf, la serie cuenta con un extenso casting compuesto por jóvenes promesas de la interpretación como Nerea Mazo y Aritz Kortabarria y reconocidos actores del panorama audiovisual como Jon Plazaola, Itziar Atienza, Nerea Garmendia o Jon Mendia. Completan el reparto Amancay Gaztañaga, Sambou Diaby, Nerea Paris, Itziar Manero, Aitor Beltrán, Aitor Borobia y Aitor Francesena, entre otros.

Esta mañana se ha presentado la serie en rueda de prensa, en el set especial instalado por EITB en la terraza del Kursaal. Imagen de la presentación en Zinemaldia El surf, punto de partida

Creada por María Cortés a raíz de la idea original de Sergio Sancho y Daniel Terzagui y dirigida por Antonio Díaz Huerta, "Itxaso" narra la historia de una joven de 17 años que, al morir su madre, tiene que trasladarse desde México a un pequeño pueblo de la costa de Euskadi para vivir con su padre, al que apenas conoce y quien regenta una pequeña escuela de surf. Pese a sus diferencias, ambos estarán obligados a entenderse. En "Itxaso" el surf tan solo es el punto de partida para contar una historia sobre superación personal en todos los sentidos, pero sobre todo en el terreno emocional. De hecho, aborda temas cómo afrontar una pérdida; la paternidad y la maternidad monoparental; la educación de los hijos e hijas en general y de los adolescentes en particular; las segundas oportunidades… pero también habla sobre gente que toma decisiones equivocadas y que se responsabiliza de ello, aunque no siempre de la mejor forma.

"Itxaso" cuenta con unos espectaculares exteriores de la costa de Bizkaia localizados en Sopela, Plentzia, Gorliz y Muskiz, que muestran Euskadi en todo su esplendor visto desde los ojos de alguien que viene de fuera como es el caso de la protagonista de la ficción.

María Cortes lidera el equipo de guion encabezado por Carmen Llano, Guillermo Bandrés y Miguel Machetti, responsables de unos capítulos donde se combina intriga y acción, afán de superación y deporte, junto a tramas en las que el público adolescente puede verse fácilmente identificado.

Sinopsis

Itxaso tiene 17 años y siempre ha vivido en México DF con su madre, Elene. Esta relación tan especial se rompe cuando Elene fallece por un cáncer que se la lleva en pocos meses. De repente, Itxaso se queda sola y se ve obligada a trasladarse a Donibane, lugar donde vive su padre, Mikel, un hombre al que no conoce y del que no ha oído hablar hasta hace pocas semanas. Mikel tiene una pequeña escuela de surf y es un hombre sencillo y apasionado por este deporte. La llegada de Itxaso al pueblo supone todo un choque para los dos. Por un lado, ella llega a un espacio donde no conoce a nadie. Por otro lado, Mikel tiene que asumir la paternidad de una chica que no comprende del todo. A Itxaso le gusta la moda, el consumo y las redes sociales, mientras que Mikel vive con lo justo y necesario. Su primer encuentro es un desastre y será difícil que Itxaso acepte a su padre. Mikel, sin embargo, tiene más problemas que la llegada de Itxaso: la economía de su escuela no va bien y el dueño del terreno en el que se ubica, quiere venderlo. Mikel no tiene el dinero que hace falta para comprar esa propiedad. Peio, un amigo de juventud, le propone que se hagan socios. A Mikel le da miedo asociarse con él porque no se fía del todo. También Itxaso conocerá a más gente, además de a Mikel. Entre ellos están Abdul y Urko. Dos chicos muy diferentes, pero que pronto conectan con ella. ¿Conseguirá Itxaso adaptarse a este mundo? ¿Conseguirán padre e hija acercarse? ¿Podrá Mikel salvar su escuela?

A partir de este jueves, 28 de septiembre, los ocho capítulos de "Itxaso" estarán disponibles de manera íntegra en PRIMERAN, la nueva plataforma de streaming en euskera y de contenidos vascos.

Más adelante, "Itxaso" se estrenará en EITB y también se difundirá en la plataforma Netflix.