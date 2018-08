noticias

Petición "inviable"

AENA rompe las negociaciones con los controladores aéreos

03/02/2010

Los controladores han pedido pasar de una masa salarial de 780 millones de euros a una de 910 millones en 2012.

Las negociaciones con los controladores aéreos para llegar a algún tipo de acuerdo en el nuevo convenio se han "roto". Según el presidente de la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), Juan Ignacio Lema, "no tenemos más remedio que dar las negociaciones por rotas ante el bloqueo que ha realizado el sindicato de controladores en las conversaciones que estamos manteniendo desde el 11 de enero".



La intención de la entidad es flexibilizar el trabajo y llevar los gastos a un nivel europeo, pero los controladores han pedido que se pase de una masa salarial de 780 millones de euros a los 910 millones en el 2012. Las peticiones no han podido ser aceptadas, ya que según el presidente de AENA, "no cumplían ninguno de los objetivos marcados por esta dirección".



Por otro lado, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha culpado a la dirección de AENA de romper "de manera unilateral" las negociaciones que se han estado produciendo "en cauces formales". Además, los trabajadores han dicho que el Gobierno ha iniciado una campaña política en su contra.

El secretario de comunicación del sindicato, Rafael López, ha asegurado que las negociaciones se han roto "por imposición externa". Así, ha acusado a AENA y al Ministerio de Fomento de construir una campaña política "para escenificar un conflicto que no existe", negando la existencias de "medidas de presión" por parte del colectivo, como una huelga "que no existe y no va a existir".