Entrevista en eitb.com

"Damos la realidad en cifras y no se percibe el drama que hay detrás"

Bea Sever

14/09/2011

Cada día África Baeta nos acerca la actualidad desde los informativos de ETB2. Después, regresa a Pamplona, donde dedica la tarde a sus tres hijos. Además, saca tiempo para blogear sobre Springsteen.

¿Qué tal trabajando entre semana, después de nueve años de fin de semana?

Ahora me voy adaptando, pero al principio fue duro. Yo llevaba casi 10 años trabajando con el mismo equipo y éramos como una familia. Además, para organizarme con los niños creo que el año pasado pagué la novatada. Este año lo llevo mejor, porque me he dado cuenta de que tengo que seguir uno horarios estrictos para llegar a todo.

Resides en Pamplona, ¿cómo compaginas el trabajo en Bilbao con la vida familiar?

Pues haciendo malabares, porque tengo casi dos horas de viaje, pero trato de estar por las tardes con los niños para las tareas, las extraescolares, etc.

¿Son muy distintos los informativos de fin de semana?

Sí, es muy diferente. El informativo de fin de semana es más tranquilo. Entre semana, y además a mediodía, la información cambia constantemente, a veces incluso mientras estás presentando cambia. Es todo más dinámico y te obliga a improvisar más.

Nacida en Cataluña y residiendo en Pamplona, ¿cómo comenzaste en ETB?

Yo trabajaba en el Canal 4 de Navarra y un día escuché en la radio que había un casting para presentadores en ETB. Nos presentamos unos 2.000 y llegamos al final cuatro. Y nos cogieron a los cuatro.

¿Cómo fueron tus inicios en Canal 4?

Ha sido una buena escuela y de allí ha salido mucha gente que sigue trabajando en este mundo: Emma García, Julian Iantzi, Iñaki del Moral... Allí las jornadas eran de 20 horas diarias, sin exagerar, a veces terminábamos a las 3 de la mañana. Lo mismo te tocaba ir a grabar como cámara, que asistir a ruedas de prensa, editar los vídeos... Hacías el guión como podías y, sin maquillar, salías a presentar.

En 2008 presentaste el programa "Tu vista de Euskal Herria". ¿Cómo fue la experiencia?

Para mi fue un regalo. Trabajé con un equipo muy profesional y aprendí mucho. El programa tenía mucha calidad y disfruté mucho haciéndolo. Está bien hacer algo diferente a los informativos de vez en cuando.

¿Qué programa te gustaría hacer?

Alguno que tenga que ver con la actualidad. No me gustaría presentar, por ejemplo, un programa rosa. Me gustaría hacer algo que mantuviera la relación con lo informativo.

Te confiesas apasionada de la política internacional. ¿Qué tema de interesa más ahora?

Yo viví con mucho interés la invasión de Irak y la reunión de las Azores. Era muy fuerte ver cómo se presentaba todo y que se trataba de un engaño. Después, me interesó mucho la llegada de Obama y la marcha de Bush, que creo que es uno de los peores presidentes que ha tenido EEUU. Pero la actualidad internacional es frustrante en el sentido de que muchas veces resumimos la realidad en cifras y la gente ya no percibe el drama que hay detrás de esa cifra. Por ejemplo, decimos que ha habido 60 muertos en Irak y ya no impacta a nadie, pero lo que hay detrás de eso es muy fuerte. En ese sentido es frustrante.

Todos los presentadores dicen que la noticia que les gustaría dar es la llegada de la paz. ¿Crees que la darás pronto?

Creo que estamos viendo pasos importantes, que no se han dado antes, pero soy cautelosa, porque no se sabe lo que puede pasar. Sí que lo vivo con relativa ilusión, pero con cautela.

Tu marido también es periodista. ¿Es crítico con tu trabajo?

Es crítico, pero a veces me gustaría que fuera más crítico. Muchas veces le pregunto qué tal he estado y me dice que bien. Él es experto en comunicación y a veces sí que me dice cosas como “este tema lo has vendido mal, tenías que haberlo enfocado de tal manera...”.

Tu nombre tiene historia, ¿por qué África?

En los años 70, mi padre se dedicaba a los viajes, a abrir rutas por entonces poco conocidas. Era amigo de Félix Rodríguez de la Fuente y, estando las mujeres de ambos embarazadas, dijeron que la niña que naciera antes se llamaría África y fui yo.

¿Has heredado la pasión viajera de tu padre?

Sí, de pequeña mi padre nos regaló muchos viajes y a mi me gusta viajar. Siempre digo que uno de los viajes que más me ha impactado es a la India. Veías a gente que no tenía nada y que, aún así, sonreía. Con los niños hemos hecho algún viaje puntual, pero ahora mis hijos tienen una edad en la que ya pueden empezar a hacer viajes más lejos.

¿Cómo lleva tu familia que te pare la gente por la calle?

Vivimos en Pamplona y ahí nos conocemos todos, de manera que lo ven con naturalidad. Bueno, este verano hemos pasado unos días en Bizkaia y ahí sí les sorprendía que la gente me pidiera autógrafos.

Con tres hijos y trabajando lejos de casa y todavía tienes tiempo para escribir un blog sobre Bruce Springsteen.

Eso ha sido otro regalo y me encanta. Siempre saco un hueco para meter un post. Yo no conocía mucho ese mundo y me he dado cuenta de que el futuro está en Internet. Escribes un blog y vas creando una comunidad de gente que te sigue y te responde. La comunicación no es unilateral como en televisión, sino que es multilateral. El tema me lo propusieron y estoy encantada, porque siempre me ha gustado Bruce Springsteen, pero gracias al blog lo he conocido más y me gusta todavía más.