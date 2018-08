noticias

Manifestación en Bilbao

Decenas de miles de personas exigen en Bilbao la legalización de Sortu

Redacción

20/02/2011

El comunicado leído al término de la marcha advierte al Gobierno y a la Justicia española de que "no se aceptará un no por respuesta" ni "cuarentenas" a la petición de legalización de Sortu.

Miles de personas se han manifestado este sábado en Bilbao para exigir la legalización de Sortu, en una marcha apoyada por los sindicatos y partidos nacionalistas, salvo el PNV, que no la ha secundado oficialmente, si bien varios de sus miembros han ido a título personal.

La marcha, que ha tenido por lema "Bakearantz, legalizazioa" (Hacia la paz, legalización), ha arrancado pasadas las 17:30 horas de la plaza de la Casilla y ha discurrido en silencio hasta el Ayuntamiento de Bilbao, donde se ha procedido a la lectura de un comunicado.

Antes del inicio, ha comparecido ante los medios el portavoz de la izquierda abertzale Aitor Bezares, la manifestación pone de relieve que la "mayoría social" exige al Estado la legalización y que se puedan desarrollar "todas las opciones políticas". Ha añadido que de no ser así el Estado se encontrará "enfrente al pueblo vasco".

Por parte del PNV han acudido, a título personal, siete parlamentarios y el candidato a la alcaldía de Donostia,&' || 'nbsp; Eneko Goia. Iñigo Iturrate, que ha participado en la marcha, ha explicado que su partido no ha enviado una representación porque no estaba invitado oficialmente y ha afirmado que esta manifestación tiene un cariz "electoralista" para la izquierda abertzale en el que el PNV "le sobra". De todos modos, ha justificado su presencia por ser una cuestión de "principios".

En la cabecera de la marcha se han colocado representantes de la izquierda abertzale como Iñaki Zabaleta, Maider Etxebarria, a los que seguían Rufi Etxebarria, Jone Goirizelaia, Joseba Álvarez o Tasio Erkizia. También la han secundado los dirigentes de EA Pello Urizar y Maiorga Ramírez, de Aralar Jon Abril, de EB Mikel Arana o

de Alternatiba Oskar Matute.

Manifiesto

El manifiesto final, leído por dos de los convocantes (la andereño de las ikastolas del franquismo Kontxita Beitia y el miembro de la diáspora vasca César Arrondo), ha recordado que el objetivo de esta convocatoria era "adoptar una disposición activa, decidida, resuelta" porque "la Paz y la Democracia con mayúsculas requieren del compromiso de todas y de todos".

Asimismo, han añadido que, después de la presentación de los estatutos de Sortu el pasado 7 de febrero, "no sólo no aceptamos un no por respuesta", sino que "no son de recibo cuarentenas sobrevenidas o consideraciones antijurídicas influenciadas por intereses políticos".