Caridee English es la nueva novia de Marilyn Manson

Redacción

29/10/2010

La joven ha encontrado un buen apoyo en el controvertido rockero, ya que está preparándose para debutar en el mundo de la música.

Después de acabar definitivamente su relación de tres años con Evan Rachel Wood, el Marilyn Manson ha comenzado un romance con la modelo Caridee English, conocida por ganar una de las ediciones del reality "America''s Next Top Model".

Según ha publicado la revista Life&' || 'amp;Style, la pareja se conoció en el estudio de grabación y, desde entonces, Manson ha ayudado a la modelo en la producción de su disco. De hecho, la propia Caridee ha confirmado su noviazgo a la citada revista. "Marilyn Manson me inspira y me apoya en mi música. Me ha hecho sentir cómoda y hermosa con quien soy como artista y como mujer", ha declarado.

Al parecer, una de las canciones que contendrá el álbum será una versión del tema de Marilyn Manson "Come White".