Gente Famosa

Bigarren Sáiz, manager

¿Qué hace un representante de artistas?

Bea Sever

11/11/2010

Hablamos con el pasaitarra Bigarren Sáiz, manager de actores y actrices como Mariví Bilbao o Antonio de la Torre, que nos cuenta cómo empezó en esto y en qué consiste su labor.

En enero se cumplirán 25 años desde que Bigarren Sáiz dejó Pasaia Antxo y con 18 años se presentó en Madrid "a ver qué pasaba". Poco podía imaginar que unos años después lidiaría con televisiones y productores de cine y algunos de sus mejores amigos serían actores y actrices famosos.

Al poco de llegar, se presentó como figurante en un casting, "para que me vieran en casa". Y se quedó en la empresa. "Con el tiempo, fui conociendo gente y me propusieron montar una agencia de figuración", cuenta. Esa agencia, Figuración, llegó a ser la más importante del Estado y participó en más de cien películas y en series como "Al salir de clase" o "El Comisario".

"Durante ese tiempo me venían actores a que les representara, pero yo no tenía ni idea. Al final, Enrique Guillén me convenció y empecé con él, después vino otro y otro. Al final, vendí la empresa de figuración y me quedé con los actores". Así pasó Bigarren de presentarse a un casting para figurantes a ser representante de actores.

Pero, ¿qué hace un representante o manager? "Lo que yo hago es intentar canalizar toda la información que me llega con el fin de ofertar a mis actores o actrices para trabajos". Y cuando los representados tienen suficiente fama y no necesitan ser "ofertados", la labor del representante es realizar por ellos todo tipo de gestiones relacionadas con su trabajo: viajes, abogados, acompañamientos, contratos... "Son llamadas y llamadas. Cuando llego a casa y me llama mi novia por teléfono, ya no quiero ni hablar con ella. Odio el teléfono", confiesa.

Mariví Bilbao, Nuria González, Antonio de la Torre...

Pero la peor parte del trabajo de un representante no es esa. "Lo peor es cuando un actor te pide ayuda porque hay alguna situación límite y tienes que ir con la cabeza de carnero. Esos momentos tensos son los que me quitan a mi la vida". El representante es el que tiene que pelearse con directores, productores o cualquiera que quiera abusar de su representado, porque el actor tiene que concentrarse en su trabajo y, en ocasiones, las discusiones son "muy fuertes".

Sin duda, también hay un lado dulce. "La relación laboral pasa a ser personal y todo lo que consigues para un actor o una actriz es como si consiguieras un regalo para alguien de la familia". Bigarren representa a los mismos actores y actrices con los que empezó y entre ellos la relación es de cariño y de amistad. "Estamos juntos simplemente con un apretón de manos, no existe contrato ni nada. Eso significa que estoy con gente a la que quiero y ellos me quiere a mi también porque si no, no estarían".

En estos momentos, Bigarren representa a 14 actores y actrices. "Pocos, pero muy interesantes". Entre ellos están Mariví Bilbao, Manuel Manquiña, Nuria González, Silvia Espigado, Nuria Gago, José Manuel Cervino, Antonio de la Torre, Cristina Castaño, Klara Badiola... "Para mi son muchos, pero hay representantes que llevan a 30 ó 40 personas. No sé cómo lo hacen, me imagino que sin saber a quien llevan".

La buena relación con sus representados compensa las horas de teléfono, las peleas y... el vivir en Madrid. "Si yo pudiera trabajar en San Sebastián, seguramente me iría, pero el foco laboral de cine y televisión se centra en Madrid". Se puede decir que Bigarren es un hombre con suerte. "No me puedo quejar porque por medio de este trabajo me casé y tuve un hijo, Gorka, que es lo mejor del mundo".