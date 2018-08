Gente Famosa

Penélope Cruz y Javier Bardem, padres de un niño

27/01/2011

Penélope Cruz y Javier Bardem han confirmado, en un comunicado remitido por la publicista de la actriz en EE. UU., que han sido padres de un niño cuyo nacimiento tuvo lugar la semana pasada.

"Penélope y Javier dieron la bienvenida a su primer hijo a la familia la semana pasada. Los padres y el bebé se encuentran bien", reza el comunicado enviado por Amanda Silverman, que no aporta ningún dato adicional.

El bebé, según publica la revista Hola, nació el pasado fin de semana en el hospital Cedars-Sinaí, de Beverly Hills (Los Ángeles, California). Por el momento se desconoce el nombre del niño ni sus medidas al nacer.

Hasta ahora ni la familia, ni sus representantes habían confirmado la noticia. "¿Han dicho algo los padres?", preguntó la madre del actor, Pilar Bardem, al periodista que le interrogó por teléfono por la supuesta noticia. Y al saber que no, que oficialmente la buena nueva no se había confirmado, dijo riéndose: "Pues entonces, yo no te puedo decir nada".

También con evasivas contestó en Los Ángeles la publicista de Penélope Cruz, Amanda Silverman, que trabaja en la compañía de Relaciones Públicas 42 West. Dijo que lo sentía mucho, pero fue tajante: "No tengo ningún tipo de información".

La revista Hola reproduce hoy unas declaraciones de Javier Bardem en las que asegura que no quiere que él y su mujer se conviertan en los nuevos Angelina Jolie y Brad Pitt. "Nosotros valoramos nuestra privacidad, para nosotros es difícil aparecer en público, aun cuando ambos estamos acostumbrados a estar bajo mucha atención en España, y es aún peor para Penélope, pero está bien. Tenemos una vida buena".