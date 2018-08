Gente Famosa

Confesiones en 'Shangay Style'

Toni Cantó: 'Tuve mi primera experiencia homosexual con 14 años'

Redacción

17/03/2011

El actor ha concedido una entrevista a la revista Shangay Style, donde ha hablado sobre los últimos acontecimientos que han marcado su vida.

Durante los últimos meses Toni Cantó no ha dejado de dar titulares. En enero, el actor sufrió un duro golpe con la muerte de su hija Carlota en un accidente de tráfico y, hace unos días, anunciaba que cerrará la lista de UPyD Comunidad de Madrid para las próximas elecciones. Ahora, ha sido la revista Shangay Style la que ha conseguido el titular.

"Por fin se estrena Vida loca, donde por fin salgo del armario, que ya me tocaba", ha declarado el actor al comienzo de su entrevista, aludiendo a la nueva serie de Telecinco, en la que Cantó interpreta a un hombre que deja a su mujer para comenzar una relación con un hombre. Algo que, al parecer, no podría hacer en la vida real: "Es que me tiran mucho las tías...", ha afirmado a Shangay.

Aún así, ha compartido con la revista su primera experiencia homosexual: "La primera, con un grupo de compañeros de clase cuando tenía unos 14 años". "Si no he hablado nunca de mis relaciones es por cuestión de pudor, no por evitar diferenciarlas por géneros o algo parecido", ha explicado el intérprete haciendo alusión al momento en el que se le relacionó con un conocido cantante.

"Estoy en un momento vital muy jodido. Lo peor que me ha pasado", ha dicho en relación a la muerte de su hija. Sin embargo, ha declarado haber recibido mucho cariño. También se ha defendido de las críticas que ha recibido por no haber dejado de trabajar nada más enterarse de la noticia de la muerte de su hija. "Amí, hacer mi trabajo me da la vida. Y me la dio también en ese momento", ha puntualizado.