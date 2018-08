Gente Famosa

Según 'The Sun'

Victoria Beckham quiere llamar a su hija Santa

Redacción

12/04/2011

Al parecer la mujer de David Beckham se ha inspirado en el barrio de Santa Mónica, en Los Ángeles.

La polifacética Victoria Beckham está barajando nombres para su futura hija y, al parecer, su última inspiración viene de un barrio de las afueras de su propia ciudad, Santa Mónica. Y no, no va a bautizar a su retoño como Mónica. La ex Spice Girl busca siempre lo diferente y con su próximo retoño no va ser menos.

Victoria Beckham, madre de tres niños: Brooklyn, de 12 años; Romeo, de 8; y Cruz, de 6, con su marido el jugador de fútbol David Beckham, está actualmente barajando una serie de nombres para bautizar a su próximo bebé, que ya sabemos que va a ser niña.

Resulta que la ex cantante convertida en diseñadora se ha inspirado en uno de los barrios de las afueras de Los Angeles, Santa Mónica, para poner nombre a su próxima hija. "La pija piensa que Santa Beckham suena perfectamente y quiere algo único", han informado en el periódico The Sun.

En cambio, "David prefiere algo más tradicional, aunque probablemente ella acabe eligiendo". Mientras tanto, David está planeando lanzar una línea de ropa para bebés con el rapero Snoop Dogg.