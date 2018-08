Internacional

Emiratos Árabes Unidos

Abu Dabi, un país en frenético crecimiento

Pedro García Larragan | Enviado especial EiTB

17/01/2011

Esta próxima semana un centenar de empresarios se desplazará a Emiratos Árabes Unidos y Qatar para tratar de ampliar mercado, e introducirse comercialmente en una de las zonas más pujantes del mundo.

A la delegación vasca, encabezada por el lehendakari, le espera un país en frenético crecimiento. El símbolo de Abu Dabi debería ser el de una grúa de la construcción. Con el 9% de las reservas probadas de petróleo de todo el mundo, y el 5% de gas natural, se apresta a vivir la mayor transformación de su historia. Hoy, los ingresos por petróleo apenas suponen ya el 30% del total, cuando en 1980 suponían el 90%.

Abu Dabi es hoy un emirato que reclama numerosa mano de obra, no en vano, sólo el 20% de la población es considerada nativa. El resto son inmigrantes, principalmente asiáticos.

Uno de los proyectos más emblemáticos de esta ciudad-país es la construcción de una mega ciudad en una pequeña isla, Saadiyat, separada de la costa de la capital por una lengua de 500 metros de agua, en donde pretenden alzar, además de numerosas construcciones, cinco ...de especial relevancia: el Louvre Abu Dabi, como réplica al de París, un museo nacional a cargo de Norman Foster, otro de artes de Zara Hadid, un mueso marítimo, y el Guggenheim Abu Dabi, también encargado a Frank Ghery. De hecho, el gobierno de Abu Dabi pone como ejemplo la regeneración de Bilbao, y lo conseguido entre otros, gracias al Guggenheim. Un gran cartel sobre Bilbao puede verse en la exposición sobre este faraónico proyecto que cada día visitan cientos de turistas en uno de los muchos lujosos hoteles de Abu Dhabi.

Abu Dabi reclama construcción, no hay tramo o manzana que no esté en obras, energias renovables, medioambiente o logística, por ejemplo, y ofrece turismo de lujo y alto nivel de vida. Es uno de los países más ricos del mundo en PIB por habitante, ...aunque no exento de problemas financieros. Abu Dabi es hoy el principal sostén económico de su emirato hermano, Dubai, a la que los excesos inmobiliarios y el lujo desorbitado llevaron hace año y medio a la quiebra. A pesar de todo, zona estratégica donde las haya, las previsiones apuntan a que en el próximo quinquenio crezca un 20%.