Internacional

Decisión

Prohíben en México la difusión de los narcocorridos

Iñigo Bilbao

México

19/05/2011

El Gobierno de Sinaloa anuncia severas sanciones a los establecimientos públicos que no cumplan con la nueva normativa.

El gobierno de Sinaloa ha prohibido la difusión, interpretación y reproducción de narcocorridos en restaurantes, centros nocturnos y bares, al reformar el reglamento de inspección y normatividad, también llamado ley de alcoholes, que además incluye sanciones económicas y cancelación de permiso a quien viole esta disposición. La medida ha sorprendido en la zona norte del país donde estos corridos forman parte ya de la cultura popular.



Autoridades de Sinaloa han explicado que buscan desterrar hechos delictivos en antros y bares, como el ocurrido el pasado 8 marzo, cuando un comando entro en la discoteca Antares, ubicada en la zona dorada de Mazatlán, y disparó contra los allí presentes. El ataque dejó un saldo de seis personas muertas y 20 heridas.



"Es como una forma armónica de contribuir al desarrollo de la sociedad, y evitar la proliferación de lugares donde se promuevan conductas antisociales", ha señalado Bernardo Cárdenas Soto, subdirector de Inspección.



Pese a la controversia generada por esta decisión, el gobierno federal, en boca de Alejandro Poiré Romero, portavoz del gabinete de Seguridad Nacional ha hecho suya la prohibición. "Los narcocorridos encumbran a los más perversos delincuentes, responsables de masacres como la de San Fernando, Tamaulipas", ha escrito Poiré en su blog.



Para el funcionario la prohibición de este tipo de temas musicales "no es un tema de censura porque no es un tema de moral; es un asunto de legalidad y de poner un alto al crecimiento de la cultura de la indiferencia y de la violencia. No podemos permitir, como gobierno y sociedad, que los delincuentes invadan impunemente también las esferas culturales para normalizar sus crímenes, debilitar nuestros esquemas de valores y obstaculizar la construcción de una cultura de la legalidad que tanta falta nos hace para alcanzar la auténtica seguridad".



Pero no todos en México aprueban la medida. Tomás Guevara, sociólogo y catedrático de la Facultad de Sicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), que ha estudiado el fenómeno del narcotráfico y su efecto en los jóvenes, ha manifestado que con esta medida prohibitiva el gobierno obtendrá como resultado lo contrario de lo que busca.



"Está comprobado que no hay nada que cautive más que lo prohibido y se puede dar este efecto de denegación, como lo llaman en sicología social. Me temo que va a sembrar la curiosidad en la gente por saber qué es lo que se prohíbe, y creo que a esta llamada cruzada, que tiene más connotación moralista que inteligencia, lo que le falta es precisamente inteligencia", ha dicho.