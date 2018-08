Sociedad

Reticencias

La Ley del Aborto arranca con la resistencia de Navarra y Murcia

Redacción

05/07/2010

El Gobierno navarro ha afirmado que la práctica de abortos en Navarra "va a seguir siendo el mismo". El presidente de Murcia ha asegurado que "no hay razones para acatar" la nueva ley.

La nueva Ley del Aborto ha entrado hoy en vigor con la resistencia de las comunidades de Murcia y Navarra que han mostrado su rechazo a la norma, mientras que el Gobierno confía en que en todas las autonomías se aplicará "con toda normalidad" y "sin mayores problemas".

Primero la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y poco después el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, han defendido la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo porque, a su entender, está destinada a prevenir embarazos no deseados y reducir el número de abortos.

Ambos, así como el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se han mostrado convencidos de la constitucionalidad de la ley y han subrayado que ésta ofrece más protección tanto a las mujeres como a los profesionales.

Sin embargo, y aunque Aído ha destacado "la lealtad institucional" de las autonomías, Murcia y Navarra ya han anunciado su rechazo a la ley.

Rechazo

El consejero portavoz del Ejecutivo navarro, Alberto Catalán, ha afirmado que la práctica de abortos en Navarra "va a seguir siendo el mismo", es decir, se garantizará las interrupciones voluntarias del embarazo a las mujeres en los supuestos legales, pero las intervenciones se harán fuera de la Comunidad foral, tal y como ha explicado la consejera de Salud, María Kutz.

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha asegurado que "no hay razones para acatar" la ley del aborto puesto que ésta "todavía no está en su punto y final", debido a que el Tribunal Constitucional (TC) no ha decidido sobre los recursos presentados por el PP y el Gobierno de Navarra.